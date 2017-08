Ήρθαν από την Ιταλία για να «περπατήσουν» την αρχαία Εγνατία Οδό

Την ομάδα των Ιταλών περιπατητών που ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου από τη Θεσσαλονίκη και διανύοντας συνολικά 132 χλμ θα εξερευνήσουν όλους τους εναπομείναντες σταθμούς της αρχαίας Εγνατίας, ετοιμάζονται να υποδεχθούν οι τοπικές αρχές του Δήμου Καβάλας Με ενδιάμεσους σταθμούς τα Λαγυνά, τα Λαγκαδίκια, τη Νέα Απολλωνία, τη Ρεντίνα, την Ασπροβάλτα, την Αμφίπολη, την Παλαιοκώμη, το Ροδολίβος, και την Κορμίστα, τα μέλη της ομάδας αναμένεται να φτάσουν το απόγευμα της 28ης Αυγούστου 2017 στις Κρηνίδες Καβάλας. Την 29η Αυγούστου οι Ιταλοί περιπατητές θα διανύσουν τη διαδρομή από τους Φιλίππους μέχρι το λιμάνι της Καβάλας, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους του Δήμου Καβάλας κι άλλων φορέων. Οι Ιταλοί περιπατητές πρόκειται να φιλοξενηθούν για τρεις ημέρες στο Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων (Λασπόλουτρα), ενώ στις 30 Αυγούστου θα έχουν επίσημη συνάντηση με τις αρχές και τα στελέχη του Δήμου Καβάλας. Ο Δήμος Καβάλας στηρίζει την προσπάθεια αυτή των Ιταλών περιπατητών συμμετέχοντας ενεργά στο έργο Via Egnatia, που διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός FuoriVia σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο IUAV της Βενετίας. Ο οργανισμός FuoriVia επικεντρώνει το ερευνητικό του ενδιαφέρον γύρω από την περιδιάβαση ιστορικών πολιτιστικών διαδρομών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο και αποτελεί συνέχεια του εργαστηρίου ανάλυσης τοπίου του καθηγητή Virginio Bettini υπό την υποστήριξη του πανεπιστημίου IUAV της Βενετίας. Από το 2000 μέχρι το 2014, μία ομάδα περίπου 50 φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών και ερασιτεχνών, περπάτησαν κατά μήκος διαφόρων ιστορικών πολιτιστικών διαδρομών, όπως Camino de Santiago (2000-2006), Via Francigena (2007-2012), Via Appia (2013-2014). Από το 2015 και μέχρι σήμερα, ο οργανισμός FuoriVia και το πανεπιστήμιο IUAV της Βενετίας υλοποιούν το έργο Via Egnatia, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. Κύριος αντικειμενικός στόχος του έργου Via Egnatia είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Εγνατίας Οδού μέσω της διατήρησης, της αξιοποίησης και της επανεξέτασης της ιστορικής πολιτιστικής διαδρομής, υιοθετώντας μία συμμετοχική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, μία διεπιστημονική ομάδα 45 περίπου ατόμων, προερχόμενη από τους κλάδους του αστικού σχεδιασμού, της οικολογίας, της αρχιτεκτονικής τοπίου, του τουρισμού, της γεωγραφίας, της αστικής κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της ιστορίας και της αρχαιολογίας, περπατούν για 15 περίπου ημέρες τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου πάνω στα χνάρια της αρχαίας Εγνατίας καλύπτοντας κάθε χρόνο μέρος της διαδρομής από το Δυρράχιο μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, το 2015 περπάτησαν από Δυρράχιο μέχρι Μοναστήρι (Μπίτολα), το 2016 από Μοναστήρι μέχρι Θεσσαλονίκη, ενώ το 2017 συνεχίζουν από Θεσσαλονίκη μέχρι Καβάλα, το 2018 από Καβάλα μέχρι Αλεξανδρούπολη και το 2019 από Αλεξανδρούπολη μέχρι τον τελικό προορισμό, την Κωνσταντινούπολη.

ΠΗΓΗ News.gr