Ο Χάρι υπερασπίζεται τον πατέρα του σε νέο ντοκιμαντέρ για την Νταϊάνα

Το «Νταϊάνα, 7 ημέρες» θα προβληθεί από το BBC το βράδυ της Κυριακής με σκοπό να αποκαταστήσει την φήμη της βασιλικής οικογένειας, μετά τις αποκαλύψεις του «Diana: In Her Own Words»