Τι αλλάζει τις επόμενες μέρες στο Facebook

Δυο αλλαγές – τουλάχιστον στην… πρόσοψη- έρχονται στο news feed, δηλαδή τη «ροή» του Facebook το αμέσως επόμενο διάστημα. Δυο από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της ροής αλλάζουν εμφάνιση. Σύμφωνα με τις ξένες ιστοσελίδες που ασχολούνται με θέματα τεχνολογίας, η εμφάνιση της σελίδας του Facebook ανασχεδιάζεται και τα πρώτα που θα αλλάξουν είναι η εικόνα προφίλ των χρηστών αλλά και το κουμπί του like. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η εικόνα προφίλ θα έχει πλέον στρογγυλή και όχι τετράγωνη όψη ενώ το like θα γίνει μεγαλύτερο, ώστε να μπορούν οι χρήστες να το πατούν πιο εύκολα. Το γνωστό χεράκι επιδοκιμασίας του like θα έχει, επίσης, λευκό χρώμα. Σε δεύτερη φάση θα γίνει αναβάθμιση των σχολίων, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να ξεχωρίσουν με μια ματιά ποια είναι τα άμεσα σχόλια – απαντήσεις στο αρχικό ποστ. Ενώ θα αλλάξουν και οι γραμματοσειρές για να είναι πιο ευανάγνωστες και θα αυξηθεί το contrast των χρωμάτων για να είναι πιο «ξεκούραστη η οθόνη. Όπως και με το κουμπί του like, όλα τα εικονίδια θα γίνουν μεγαλύτερα για να είναι ευκολότερα στο πάτημα. Επιπλέον, η προεπισκόπηση (preview) των συνδέσμων θα επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν περισσότερες λεπτομέρειες, προτού πατήσουν τελικά το link. Οι αλλαγές αυτές θα είναι ορατές όταν ο χρήστης μπαίνει από υπολογιστή, όσο και όταν μπαίνει από κινητή συσκευή (smartphone, tablet κ.ό.κ.)

ΠΗΓΗ News.gr