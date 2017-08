Μήνυμα αλληλεγγύης του Παπανδρέου σε τρεις διαφορετικές γλώσσες

Μήνυμα αλληλεγγύης στον ισπανικό λαό στέλνει, μέσω του Twitter, o πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργος Α. Παπανδρέου. Όπως αναφέρει, στα ισπανικά, τα ελληνικά και τα αγγλικά κατά σειρά, «Solidaridad con el pueblo espanol. Αλληλεγγύη στον Ισπανικό λαό. Our thoughts are with the victims and their families».

