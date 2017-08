Απόψε το βράδυ ο «χρησμός» του Fitch για την Ελλάδα.

Απόψε το βράδυ ο διεθνής οίκος Fitch αναμένεται να αναβαθμίσει το outlook της Ελλάδα από σταθερό σε θετικό ή ακόμα (με πολύ μικρότερη πιθανότητα) να αναβαθμίσει και την πιστοληπτική ικανότητα κατά 1 βαθμίδα σε CCC+ από CCC. Βέβαια, με βάση την Fitch η Ελλάδα απέχει ακόμα 8 ολόκληρες βαθμίδες από το να καταστεί invesment grade.Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο της αναβάθμισης του outlook της οικονομίας θα πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη καθώς η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα 2 κλίμακες χαμηλότερα από την Standard and Poor's σε B-.Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας θα πρόκειται για μια σαφώς θετική είδηση καθώς η Fitch θα βαθμολογεί την Ελλάδα 1 κλίμακα χαμηλότερα από την Standard and Poor's σε B-.Η ΕΚΤ αλλά και οι αγορές λαμβάνουν υπόψη την υψηλότερη βαθμολογία που την τρέχουσα περίοδο δίνει στην Ελλάδα η Standard and Poor's. Στις 21 Ιουλίου η Standard and Poor's επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε «Β-», αναθεωρώντας ωστόσο προς τα πάνω τις προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (outlook) σε θετικές, από σταθερές που ήταν μέχρι πρότινος. Επίσης, προέβλεψε πως δε θα χρειαστεί νέος γύρος ανακεφαλαιοποιήσεων για τις ελληνικές τράπεζες, παρά το μεγάλο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.Όπως ανέφερε στην έκθεσή του ο αμερικανικός οίκος, η μεταβολή του outlook αντανακλά την προσδοκία ότι το ελληνικό χρέος και το κόστος εξυπηρέτησής του θα μειωθούν σταδιακά, με υποστήριξη από την ανάκαμψη, τα νέα δημοσιονομικά μέτρα έως το 2020 και τη δέσμευση των πιστωτών της χώρας για βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους.