Πριγκίπισσα Νταϊάνα, η φασιονίστα που έβαλε φωτιά στη βασιλική γκαρνταρόμπα

Ποτέ με γάντια

Μόνιμος στόχος των φωτογράφων, μετρ της εξουσίας της εικόνας, η πριγκίπισσα Νταϊάνα χρησιμοποίησε την γκαρνταρόμπα της σαν σημαία για να τινάξει στον αέρα τους βασιλικούς ενδυματολογικούς κώδικες και να συνεχίσει να εμπνέει τους στυλίστες 20 χρόνια μετά τον θάνατό της. Οταν παντρεύεται τον πρίγκιπα Κάρολο το 1981, δεν είναι παρά 20 ετών και έχει τον αέρα του άβγαλτου κοριτσιού. Μέσα σε λίγα χρόνια όμως, η «Shy Di» βγαίνει από το καβούκι της και κατανοεί ότι η εμφάνισή της μπορεί να γίνει ένα θαυμάσιο εργαλείο επικοινωνίας. Τότε είναι που αντικαθιστά τα φλοράλ φορέματα και τους σεμνούς γιακάδες με πιο τολμηρές εμφανίσεις.«Είχε μάθει πολύ γρήγορα να χρησιμοποιεί τη μόδα ως εργαλείο» και το εκμεταλλεύεται για να στέλνει μηνύματα ή για να προωθεί θέματα», δηλώνει στο AFP η Λίμπι Τόμσον, μία από τις οργανώτριες της έκθεσης με τίτλο «Νταϊάνα: η ζωή της μέσα από η μόδα», που παρουσιάζεται στο ανάκτορο του Κένσινγκτον μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018. «Η πριγκίπισσα έμαθε να λέει μέσω της γκαρνταρόμπας της ό,τι δεν μπορούσε να πει με λόγια», λέει η διευθύντρια μόδας του βρετανικού περιοδικού Tatler Σόφι Γκούντγουιν στους New York Times.Η Νταϊάνα δεν δίστασε να παρακάμψει το βασιλικό πρωτόκολλο, αποκαλύπτοντας τους ώμους, φορώντας μαύρα και αλλού πέρα από τις κηδείες ή επιλέγοντας ανδρόγυνες εμφανίσεις με σμόκιν και παπιγιόν μονοπωλώντας τους φωτογράφους που την πολυβολούν σε μία εποχή που οι εμφανίσεις των σταρ στο κόκκινο χαλί βρίσκονταν στα σπάργανα. Σε μία ακόμη παραβίαση του βασιλικού πρωτοκόλλου, η Νταϊάνα αρνείται να φορέσει γάντια, για να είναι πιο κοντά στους ανθρώπους, εξηγεί η Ελερι Λιν, επίσης οργανώτρια της έκθεσης του Κένσινγκτον.Τα στιγμιότυπα που την δείχνουν να σφίγγει το χέρι ασθενών του AIDS το 1987, σε μία εποχή που η ασθένεια γεννούσε ακόμη φόβο και προκαταλήψεις, έμειναν στην ιστορία. Η Νταϊάνα γνώριζε τέλεια την τέχνη της προσαρμοσμένης σε κάθε περίσταση ενδυμασίας. Επίσκεψη σε παιδιατρικό νοσοκομείο; Φορούσε πολύχρωμα ρούχα για να μοιάζει θερμή και προσηνής. Ταξίδι στο εξωτερικό; Τα ρούχα της είχαν τα χρώματα που τιμούσαν την εκάστοτε χώρα, όπως, για παράδειγμα ένα φόρεμα με μεγάλα κόκκινα πουά στην επίσκεψή της στην Ιαπωνία το 1986.Μεταξύ των εμφανίσεων που έμειναν στην ιστορία, το σκούρο μπλε βελούδινο φόρεμα Victor Edelstein που φόρεσε σε δείπνο στον Λευκό Οίκο το 1985. Φορώντας αυτό το φόρεμα χόρεψε με τον ηθοποιό Τζον Τραβόλτα τον ύμνο της ντίσκο «You Should be Dancing» από την ταινία «Saturday Night Feaver». Με το όνομα «Travolta» το φόρεμα έχει τη δική του σελίδα στην Wikipedia. Μετά το διαζύγιο, η μεταμόρφωση της Νταϊάνα επιταχύνεται. Εγκαταλείπει τους βρετανούς μόδιστρους και στρέφεται προς διεθνείς οίκους: Lacroix, Dior, Chanel...Η πριγκίπισσα κρύβει οριστικά στα βάθη της ντουλάπας τα συντηρητικά καπέλα και τις ογκώδεις τύπου Barbie τουαλέτες και υιοθετεί πιο τολμηρές εμφανίσεις, όπως το στενό, μέχρι πάνω από το γόνατο γαλάζιο φόρεμα του Jacques Azagury που φορά στο Royal Albert Hall το 1997. Ακόμη και σήμερα το στυλ της συνεχίζει να απασχολεί, μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτυώσης. Ενας λογαριασμός του Instagram με τίτλο «Πριγκίπσα Νταϊάντα για πάντα» έχει 150.000 followers και δημοσιεύει καθημερινά φωτογραφίες...ένα σύγχρονο πάνθεον. Το στυλ Νταϊάνα είναι πηγή έμπνευσης για τους νέους δημιουργούς. Σε ένα τελευταίο παράδειγμα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της αμερικανικής φίρμας Off-White, ο Virgil Abloh, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέα κολεξιόν για τον Σεπτέμβριο εμπνευσμένη από την πριγκίπισσα. Είχε προηγηθεί η ιντερνετική φίρμα ενδυμάτων ASOS λανσάροντας τον Οκτώβριο 2916 κολεξιόν προς τιμήν της Ντι.