Με λόγια του Μαντέλα σχολίασε ο Ομπάμα τα γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 Αυγούστου 2017

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) 13 Αυγούστου 2017

"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13 Αυγούστου 2017

Αντίθετα με την «χλιαρή» καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ των χθεσινών αιματηρών γεγονότων στο Σαρλοτσβιλ, ο Μπαράκ Ομπάμα σχολίασε την επανεμφάνιση του κινήματος της υπεροχής των λευκών και τις βίαιες συγκρούσεις, με λόγια του Νέλσον Μαντέλα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε στο Twitter του μια τρυφερή φωτογραφία του ιδίου με τρία παιδάκια - ένα λευκό και δύο έγχρωμα - σε ένα παράθυρο και έγραψε: «Κανείς δεν γεννιέται μισώντας κάποιον άλλο λόγω του χρώματος του δέρματός του ή της θρησκείας του ... Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν, και αν μπορούν να μάθουν να μισούν, τότε μπορούν να διδαχθούν και να αγαπούν ... Γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην καρδιά του ανθρώπου από ό, τι το αντίθετο - Νέλσον Μαντέλα».