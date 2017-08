Τραμπ: Αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιτεθεί στο Γκουάμ, θα το μετανιώσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως η ηγεσία της Βόρειας Κορέας αντιλαμβάνεται «πλήρως» τη βαρύτητα των προειδοποιήσεών του προς την Πιονγκγιάνγκ να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους.

Reuters.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!