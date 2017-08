Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην επικεφαλής της εκστρατείας Τραμπ

Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο στο σπίτι του Πολ Μάναφορτ —του πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ— και κατέσχεσαν έγγραφα και άλλα υλικά. Η έφοδος, που ανακοινώθηκε σήμερα, έγινε στα τέλη Ιουλίου, στο πλαίσιο της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα για την πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Μάναφορτ, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που αποκάλυψε η εφημερίδα The Washington Post. Ο Τζέισον Μαλόνι, εκπρόσωπος του Μάναφορτ, επιβεβαίωσε ότι η έφοδος έγινε. Η έφοδος έγινε απροειδοποίητα πριν από τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου στην κατοικία του Μάναφορτ στο προάστια Αλεξάντρια της Ουάσινγκτον. Η έρευνα και η κατάσχεση των εγγράφων και του υλικού σημειώθηκαν μία ημέρα αφού ο Πολ Μάναφορτ συναντήθηκε με στελέχη του προσωπικού της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Post, η οποία επικαλέστηκε πρόσωπα τα οποία δεν κατονόμασε και τα οποία είναι ενήμερα για την έρευνα. «Πράκτορες του FBI εξετέλεσαν ένα ένταλμα ερεύνης σε μια από τις οικίες του κ. Μάναφορτ. Ο κ. Μάναφορτ πάντοτε συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου (...) και το έπραξε και σε αυτή την περίπτωση», ανέφερε ο Μαλόνι σε μήνυμά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ένταλμα ερεύνης ήταν εξαιρετικά ευρύ και οι πράκτορες του FBI που διεξήγαγαν την έφοδο για λογαριασμό του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μούλερ πήραν μαζί τους διάφορα έγγραφα, ανέφερε η Ουάσινγκτον Ποστ. Κατά πληροφορίες που δημοσιεύει από τη δική της πλευρά η εφημερίδα The New York Times, ανάμεσα στα έγγραφα που πήραν μαζί τους οι πράκτορες είναι φορολογικές δηλώσεις του Μάναφορτ και έγγραφα που σχετίζονται με τραπεζικούς του λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το FBI και το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες αυτές.

