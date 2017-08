Για πρώτη φορά οι οδηγίες ασφάλειας στις πτήσεις γίνονται συναρπαστικές

Η Singapore Airlines (SIA) παρουσίασε το νέο βίντεο με οδηγίες ασφαλείας που θα προβάλλεται στις πτήσεις της. Παρακολουθώντας το νέο βίντεο, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα πανοραμικό ταξίδι σε διάφορα μέρη στη Σιγκαπούρη, ξεπερνώντας τα όρια του παραδοσιακού χώρου μιας καμπίνας αεροσκάφους. Στο βίντεο οι θεατές ακολουθούν το Κορίτσι της Σιγκαπούρης καθώς ταξιδεύει σε γνωστά αξιοθέατα: Boat Quay, Intan Peranakan Home Museum, River Safari, Haji Lane, Adventure Cove WaterparkTM, Henderson Waves, Capitol Theatre και Gardens by the Bay. Σε κάθε τοποθεσία, συναντά διαφορετικούς χαρακτήρες με διαφορετικές δραστηριότητες ο καθένας, οι οποίοι παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο τις οδηγίες ασφάλειας. Το νέο βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της SIA και του οργανισμού Singapore Tourism Board (STB) τον Ιούνιο του 2017, με στόχο την από κοινού προώθηση της ταξιδιωτικής κίνησης προς και από τη Σιγκαπούρη, με παράλληλη προβολή της χώρας στο παγκόσμιο κοινό. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SIA και ο STB θα προχωρήσουν από κοινού σε συνολικές επενδύσεις ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης κατά τα επόμενα τρία έτη, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, εκστρατειών προώθησης εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών για θέματα τεχνολογίας, για ακόμη μεγαλύτερη ταξιδιωτική άνεση και βελτιωμένη εμπειρία ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επιβάτη. «Το νέο μας βίντεο παρουσιάζει με έναν πιο συναρπαστικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο τις πληροφορίες για την ασφάλεια των επιβατών μας σε σύγκριση με την συμβατική προσέγγιση που είχαμε υιοθετήσει μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα, προβάλλει πολλά γνωστά αξιοθέατα της Σιγκαπούρης στο παγκόσμιο κοινό» δήλωσε ο κ. Campbell Wilson, Senior Vice President Sales and Marketing της Singapore Airlines. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που το νέο βίντεο της SIA διαθέτει μια ζεστή και ανανεωμένη προσέγγιση στην παρουσίαση των οδηγιών ασφαλείας, αξιοποιώντας τη δυναμική του πολιτισμού της Σιγκαπούρης, τα αξιοθέατα και τα σημεία που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Μέσω αυτού του βίντεο, το οποίο παράλληλα τιμά τα μέρη και τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν σε αυτό, εκατομμύρια ταξιδιώτες που βρίσκονται στις πτήσεις της SIA θα γνωρίσουν περισσότερα σχετικά με τις άπειρες και ενδιαφέρουσες δυνατότητες που προσφέρει η χώρα, ενώ ενημερώνονται με τις πιο πρόσφατες οδηγίες για την ασφάλεια τους» δήλωσε η κα Lynette Pang, Assistant Chief Executive του οργανισμού Singapore Tourism Board. «Μοιάζει με το να πηγαίνουμε τους επιβάτες μας μια βόλτα μέσα στη Σιγκαπούρη» δήλωσε η κα Elizabeth Quek, το μέλος του πληρώματος της SIA που επιλέχθηκε ως το Κορίτσι της Σιγκαπούρης στο νέο βίντεο. «Τα αξιοθέατα που προβάλλονται στο βίντεο παρουσιάζουν τη Σιγκαπούρη ως μια σύγχρονη κοσμοπολίτικη πόλη με μοναδική κουλτούρα και κληρονομιά και είμαι τιμή μου να αποτελώ μέρος αυτού του υπέροχου ταξιδιού». Το νέο βίντεο θα προβάλλεται στις πτήσεις της SIA από τα τέλη του έτους. Σχετικά με τη Singapore Airlines Η Singapore Airlines έχει δεσμευτεί στο να διατηρεί ένα σύγχρονο στόλο αεροσκαφών με προϊόντα καμπίνας και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας που προσφέρει το διεθνώς αναγνωρίσιμο και κομψό Κορίτσι της Singapore Airlines. Με κύριο hub τη Σιγκαπούρη, η αεροπορική εταιρεία εκτελεί δρομολόγια προς 60 προορισμούς σε 33 χώρες. Η Singapore Airlines, με περισσότερα από 100 σύγχρονα αεροσκάφη στο στόλο της, έγραψε ιστορία όταν τον Οκτώβριο του 2007 αποτέλεσε την πρώτη αεροπορική εταιρία παγκοσμίως που πραγματοποίησε πτήσεις με το μεγαλύτερο εμπορικό αεροπλάνο στον κόσμο, το Airbus A380. Τον Ιούλιο του 2013, η Singapore Airlines εισήγαγε την επόμενη γενιά προϊόντων καμπίνας και στις τρεις κατηγορίες θέσης, καθώς και το πιο προηγμένο σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει στον κόσμο. Τον Αύγουστο του 2015, η Singapore Airlines παρουσίασε τη νέα κατηγορία θέσης, την Premium Economy Class, ενώ πρόσφατα παρέλαβε το πρώτο της Airbus A350-900, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για διαρκή εκσυγχρονισμό και επέκταση του στόλου της.

ΠΗΓΗ News.gr