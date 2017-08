Ο Τραμπ και άλλες 5 διάσημες ιστορίες χρεωκοπίας

Walt Disney

Καθώς το μέλλον της οικονομίας εξακολουθεί να δείχνει ζοφερό, η λέξη «πτώχευση» έχει μπει στο καθημερινό λεξιλόγιο επιχειρήσεων και ιδιωτών. Το να κινδυνεύεις όμως να χάσεις την περιουσία σου, δεν σημαίνει απαραίτητα ολική και ανεπανόρθωτη οικονομική καταστροφή . (Απλά ρωτήστε τον Ντόναλντ Τραμπ, τα καζίνο του οποίου έχουν πτωχεύσει πάνω από 2 δύο φορές!) Γράφει ηΜέσα στις δεκαετίες, πολλοί πλούσιοι και διάσημοι – από καλλιτέχνες μέχρι προέδρους κρατών – ήρθαν αντιμέτωποι με την χρεωκοπία Άλλοι κατέληξαν στην ψάθα, άλλοι αυτοκτόνησαν και άλλοι κατάφεραν να επιβιώσουν. Αυτοί είναι 8 διάσημες ιστορίες πτώχευσης και ανάκαμψης.Το όνομά του μπορεί να είναι ένα brandname – χρυσορυχεία, αλλά στην αρχή της καριέρας του ο Disney ήταν απλά ένας… βιοπαλαιστής κινηματογραφιστής με πολλούς απλήρωτους λογαριασμούς.Το 1922 ξεκίνησε την πρώτη του κινηματογραφική εταιρεία με έναν συνεργάτη στο Κάνσας, το στούντιο Laugh-O-Gram, όπου έφτιαχνε μικρά διαφημιστικά και καρτούνς. Ο Disney υπέγραψε ένα συμβόλαιο με μία εταιρία διανομής στη Νέα Υόρκη αλλά πτώχευσε το 1923 γιατί η εταιρία τον έκλεβε και ο ίδιος δεν μπορούσε πλέον να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ο Disney έφυγε από το Κάνσας και πήγε στο Χόλυγουντ. Το 1928 δημιούργησε τον Μίκυ Μάους και τα υπόλοιπα είναι ιστορία….Ο Αβραάμ Λίνκολν ήταν ένας από τους πολλούς προέδρους των ΗΠΑ που κήρυξαν πτώχευση κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Και ενώ αποδείχθηκε πολύ καλός στο να κερδίζει ντιμπέιτς και πολέμους, να υπογράφει διατάγματα και να καταργεί τη δουλεία, ο Λίνκολν δεν είχε καθόλου επιχειρηματική τύχη...Ο Λίνκολν ως νέος ήταν… πολυτεχνίτης. Μέσα στα διάφορα επαγγέλματα που άλλαξε ήταν και αυτό του μαγαζάτορα. Το 1832 αγόρασε ένα πολυκατάστημα στο Ιλινόις και με τον συνεργάτη του άρχισαν να αγοράζουν αποθέματα άλλων καταστημάτων με πίστωση. Οι δικές τους πωλήσεις όμως ήταν θλιβερές. Όταν ο συνεργάτης πέθανε, ο Λίνκολν βρέθηκε με ένα χρέος 1.000 δολαρίων- μεγάλο ποσό τότε. Καθώς δεν υπήρχαν σύγχρονοι νόμοι περί πτώχευσης να τον προστατεύουν, οι πιστωτές του κατάσχεσαν ότι είχε στην κατοχή του: ένα άλογο και κάποιο εξοπλισμό μετρήσεων. Αναγκαστικά, ο Λίνκολν πλήρωνε το χρέος του με δόσεις μέχρι τη δεκαετία του 1840. Αφού του π΄ηρε σχεδόν 20 χρόνια να ορθοποδήσει, τελικά έγινε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 1861.Με περιουσία που ξεπερνούσε τα 400 εκατομμύρια δολάρια, ο διάσημος πυγμάχος κατάφερε να χάσει τα πάντα και να κηρύξει πτώχευση το 2003. Το διαζύγιο του κόστισε 9 εκατ. δολάρια, είχε ένα χρέος άνω των 23 εκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας του διακανονισμού, χρέη στην αμερικανική εφορία ύψους 13,4 εκατομμυρίων δολαρίων και χρέη στις βρετανικές φορολογικές αρχές 4 εκατομμυρίων δολαρίων.Αποσύρθηκε οριστικά από το άθλημα το 2006, μετά από ήττες και νομικά μπλεξίματα για ναρκωτικά και υποθέσεις βιασμού. Έκτοτε ζει με κάποιους ρόλους σε ταινίες όπως το Hangover 3 και περάσματα από τηλεοπτικές σειρές, παράλληλα με κάποιες εμφανίσεις στο WWE. Το Φεβρουάριο του 2013 έκανε μια τρίμηνη περιοδεία, στην οποία μιλούσε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή ενώ λάνσαρε τα δικά του δικά του πυγμαχικά προϊόντα. Το Σεπτέμβριο του 2013 ήταν σε μια τηλεοπτική σειρά στο Fox Sports όπου έδειχνε την προσωπική ζωή του. Λίγο πριν τελειώσει η χρονιά κυκλοφόρησε το βιβλίο του ‘Undisputed Truth’, όπου ήταν στην λίστα των best sellers’ του New York Times.Στο απόγειο της δόξας της, το 1993, η διάσημη ηθοποιός κήρυξε πτώχευση ξαιτίας μια κακής επαγγελματικής επιλογής.Η ηθοποιός αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από την ταινία «Boxing Helena», και η εταιρία παραγωγής την μήνυσε, ζητώντας ως αποζημίωση 8 εκατ. δολάρια. Τότε η περιουσία της ήταν περίπου 5.5 εκατομμύρια. Τελικά μετα από εφέσεις και διακανονισμούς , η ηθοποιός πλήρωσε 3.8εκ. Τα υπόλοιπα πήγαν στα δικαστικά έξοδα και η Μπέισινγκερ χρεοκόπησε.Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάποιες φορές μια «χρεοκοπία» μπορεί να φανεί σωτήρια για έναν επιχειρηματία αλλά ο σημερινός πλανητάρχης φαίνεται ότι το είχε χόμπι να πτωχεύει τις εταιρίες του.Ο μεγιστάνας του real estate έχει δηλώσει χρεοκοπία τέσσερις φορές στη ζωή του: το 1991 με το καζίνο Trump Taj Mahal στο Ατλάντικ Σίτυ και ακολούθησαν τα περισσότερα από τα καζίνο και τα ξενοδοχεία του το 1992, το 2004 και το 2009. Και μετά έγινε πρόεδρος της Αμερικής.Λένε ότι η τελευταία περιοδεία του, η οποία δεν έγινε ποτέ, ήταν μία ύστατη προσπάθεια να σταθεί ξανά στα πόδια του.Ο βασιλιάς της ποπ και ιδιοφυής καλλιτέχνης χρεωκόπησε το 2007 - και αφού δεν είχε καταφέρει να αποπληρώσει το αξίας $25εκ. δάνειο της Neverland, - εξαιτίας του ιδιαίτερου, πολυδάπανου τρόπου ζωής του ( το σπίτι απαιτούσε 10 εκατ. δολάρια ετησίως για να συντηρηθεί) αλλά κυρίως λόγω της πολυετής δικαστικής περιπέτειας του με το σκάνδαλο της παιδεραστίας και κακοποίησης παιδιών. Τελικά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες το 2005 και κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τα θύματα του με αντάλλαγμα σχεδόν όλη την περιουσία του. Στις αρχές του 2008 ο Τζάκσον είχε χρέος ύψους 500 εκατ. δολαρίων και αποφάσισε να κάνει περιοδεία για να βγάλει χρήματα, αν και η εύθραυστη υγεία του ήταν ήδη ακόμα πιο επιβαρυμένη. Πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της περιοδείας, μετά από μια πρόβα, από λήψη υπερβολικής δόσης του αναισθητικού propofol που χρησιμοποιούσε για να κοιμάται καλύτερα. «This is It».