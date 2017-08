Το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον γίνεται τρισδιάστατο

Τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι ο σκηνοθέτης Τζον Λάντις ανέλαβε την επανακυκλοφορία του μουσικού βίντεο «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον σε τρισδιάστατη μορφή, η ενημερωμένη έκδοση του βίντεο του 1983 τελικά θα κάνει πρεμιέρα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας - και πρόκειται να είναι ακόμα πιο συναρπαστικό από το πρωτότυπο! «Είμαι τόσο χαρούμενος που είχα την ευκαιρία όχι μόνο να αποκαταστήσω, αλλά και να ενισχύσω το Θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον», δήλωσε ο Λάντις. «Εκμεταλλευτήκαμε όλες τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία για να προσθέσουμε διαστάσεις τόσο στην οπτική όσο και στον ήχο που το πηγαίνει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Παρόλο που το Θρίλερ γυρίστηκε με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποίησα δημιουργικά την τρίτη διάσταση. Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω, ότι υπάρχει μία συγκλονιστική έκπληξη», είπε ο σκηνοθέτης. Η τρισδιάστατη έκδοση του 14λεπτου βίντεο αρχικά είχε προγραμματιστεί να χρησιμοποιηθεί ως φόντο στην περιοδεία του Τζάκσον This Is It. Ωστόσο, αμέσως μετά τον θάνατο του Τζάκσον το 2009, ο σκηνοθέτης και το Κτήμα του Τζάκσον ξεκίνησαν μια νομική διαμάχη σχετικά με την ιδιοκτησία της, επί της ουσίας μικρής μήκους ταινίας. Η διαμάχη διήρκεσε σχεδόν πέντε χρόνια, καθυστερώντας την επανέκδοση του μουσικού βίντεο. «Ο Μάικλ Τζάκσον έκανε το Θρίλερ μία θεατρική εμπειρία: διασκεδαστική, αστεία, τρομακτική και άγρια διασκεδαστική», δήλωσαν οι συνδιαχειριστές του Κτήματος Τζάκσον Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΛέιν. «Κανείς πριν ή στη συνέχεια δεν έχει τολμήσει κάτι παρόμοιο. Η τρισδιάστατη έκδοση του Θρίλερ είναι μία βελτίωση του αρχικού οράματος του Μάικλ και του Λάντις και νομίζουμε ότι οι θαυμαστές του θα το λατρέψουν», τόνισαν. Μαζί με την πρεμιέρα του 3D βίντεο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, θα γίνει επίσης η προβολή του ντοκιμαντέρ Thriller Making of Michael Jackson που προβλήθηκε στο MTV και στο Showtime όταν το βίντεο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1983. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινάει στις 30 Αυγούστου.

ΠΗΓΗ News.gr