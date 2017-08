Οι Beatles στα γερμανικά και άλλες διάσημες ιστορίες αποτυχίας

Ακόμη και οι καλύτεροι έχουν αποτύχει τουλάχιστον μία φορά. Λόγω βιασύνης, ή χρημάτων ή έλλειψης έμπνευσης ιδιοφυίες «τα έχουν θαλασσώσει», αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Pais και παραθέτει 15 παραδείγματα: Ο Έλβις Πρίσλεϊ και το άλμπουμ με τα ανέκδοτα Το χειρότερο άλμπουμ του «βασιλιά του ροκ εν ρολ» . Ήταν 1974. Ο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, Κόλονελ Τομ Πάρκερ ήθελε να προσθέσει ένα νέο αναμνηστικό, εκτός από τα T-shirts και τα άλλα συλλεκτικά αντικείμενα που θα αγόραζαν οι θαυμαστές του τραγουδιστή στις συναυλίες. Ο Πάρκερ ήθελε ένα άλμπουμ, αλλά η RCA είχε συμβόλαιο με τον τραγουδιστή που καθόριζε ότι η εταιρεία είχε τα δικαιώματα της μουσικής του. Έτσι ο Πάρκερ ανακάλυψε ένα κενό στο συμβόλαιο, τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει να πουλήσει ένα άλμπουμ, στο οποίο Έλβις Πρίσλεϊ μιλούσε. Ήταν μία ζωντανή ηχογράφηση …χωρίς μουσική. Ο «βασιλιάς» έλεγε ανέκδοτα ανάμεσα από τα τραγούδια που ερμήνευε σε ζωντανές εμφανίσεις, έκανε αστεία με το κοινό ή την μπάντα. Κάποιος τα ένωσε και δημιούργησε το άλμπουμ «Having Fun with Elvis on Stage». Ήταν μία καταστροφή όσον αφορά τις πωλήσεις. Το χειρότερο μεθύσι Ο γεννημένος στο Γιβραλτάρ, Βρετανός σχεδιαστής μόδας, Τζον Γκαλιάνο ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής και ψυχή του οίκου Dior για 15 χρόνια μέχρι που ανακάλυψε ότι η πολιτική είναι κάτι περισσότερο από μόδα. Σε κατάσταση αχαλίνωτης μέθης δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο, ενώ έπινε σε ένα γαλλικό μπαρ παρά να φωνάξει «Αγαπώ τον Χίτλερ». Εκτός από τον θαυμασμό του προς τον Χίτλερ, δήλωσε επίσης θαυμαστής των θαλάμων αερίου. Υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι να βρείτε την πόρτα της εξόδου από την εργασία σας ... αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε κανέναν. Τελικός Μουντιάλ του 1998: Ο χειρότερος αγώνας του Ρονάλντο «Το Φαινόμενο» Κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβη στην πραγματικότητα στον Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο ντε Λίμα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 στη Γαλλία, στο αποκορύφωμα της καριέρας του και αφού είχε καταπλήξει τον πλανήτη στην PSV και τη Μπαρτσελόνα. Στο Stade de France ήταν αντιμέτωπες η μαγεία της Βραζιλίας ενάντια στη γαλλική αποτελεσματικότητα, η Νότια Αμερική ενάντια στην Ευρώπη και ναι, ο Ρονάλντο εναντίον του Ζιντάν. Η εμφάνιση του Ρονάλντο ήταν καταστροφική και η Γαλλία κέρδισε 3-0. Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι ο Ρονάλντο είχε μία δύσκολη νύχτα, ότι είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, επειδή παρουσίασε περίεργους νευρικούς σπασμούς. Το θέμα ήταν τόσο σοβαρό που ολοκληρώθηκε με έρευνα του Κογκρέσου της Βραζιλίας. Ακόμα και σήμερα, δεν ξέρουμε αν ήταν κρίση επιληψίας ή άγχους και ακόμη κάποιοι λένε ότι οι Γάλλοι του έδωσαν ναρκωτικές ουσίες στο ξενοδοχείο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ρονάλντο με δύο γκολ έδωσε τη νίκη στη Βραζιλία επί της Γερμανίας. Η χειρότερη περιοδεία τραγουδιστή στον κόσμο Ο Ντέιβιντ Μπόουι και η περιοδεία Glass Spider Tour. Ο τίτλος δικαιολογείται από την παρουσία γυάλινου πολυελαίου - αράχνη ύψους 18 μέτρων, βάρους 360 τόνων για τη μεταφορά του οποίου χρειάζονταν 43 φορτηγά. Πάρα πολύ βάρος για τόσο μεγάλο ταξίδι, σε μια περιοδεία που ανακοινώθηκε ως αποθεωτική, σε τρεις ηπείρους, με 86 εμφανίσεις σε έξι μήνες. Ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Μεταξύ άλλων, γιατί όταν έβρεχε, η αράχνη δεν μπορούσε να φωτιστεί... και το καλοκαίρι εκείνο έβρεχε πολύ. Ο θρύλος λέει ότι μετά την τελευταία συναυλία στο Ώκλαντ, το συγκρότημα έκαψε την αράχνη σε μια τελετή εξαγνισμού. Σήμερα λέγεται ότι βρίσκεται σε αποθήκη στη Νέα Ζηλανδία. Ο Τσούι επιστρέφει σπίτι …για τα Χριστούγεννα Παρασυρμένος από την επιτυχία του «Πολέμου των Άστρων» (Star Wars) ο Τζορτζ Λούκας προχώρησε στο Star Wars Holiday Special αμερικανικό τηλεοπτικό μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας, τα Χριστούγεννα του 1978. Ο Τσουμπάκα, γνωστός και ως Τσούι, φανταστικός χαρακτήρας του «Πολέμου των Άστρων» επιστρέφει στον πλανήτη του μαζί με τον Χαν Σόλο για να γιορτάσει με την οικογένειά του με αφορμή την Ημέρα Ζωής. Μετά από μια πρώτη ενθουσιώδη υποδοχή, η ταινία χρησιμοποιήθηκε απ΄ όσους ήθελαν να χλευάσουν το έπος επιστημονικής φαντασίας. Λέγεται ότι ο Λούκας προσπάθησε να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα, έτσι ώστε να μην το δει κανείς ούτε σε αυτόν τον πλανήτη ούτε σε αυτό τον γαλαξία. Η αποβολή του Μπέκαμ Ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ σε έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1998 έχασε την ψυχραιμία του και αποβλήθηκε. Η αντίπαλη ομάδα ήταν η Αργεντινή και ο παίκτης που τον εξόργισε ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο Μπέκαμπ δέχθηκε κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Ντιέγκο Σιμεόνε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Η Αγγλία αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Μουντιάλ και οι φίλαθλοι χρέωσαν τον αποκλεισμό στον Μπέκαμ. Η μοναδική ήττα της Dream Team Δεν ήταν γνωστό ότι η αμερικανική εθνική ομάδα καλαθοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης του 1992, η αυθεντική Dream Team με τους Μάτζικ, Τζόρνταν και Μπερντ , η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει ποτέ από το μπάσκετ, έχασε ένα παιχνίδι, αλλά ένα ντοκιμαντέρ το έφερε στο φως. Έχασε από παίκτες κολεγιακής ομάδας, στην οποία έπαιζαν οι Κρις Βέμπερ και Γκραντ Χιλ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της. Ο αγώνας έληξε 54 - 62 αλλά, για να μην χαλάσει ο μύθος, οι μάρτυρες λένε ότι ήταν σχέδιο του προπονητή Chuck Daly ώστε οι παίκτες να κατανοήσουν ότι αν δεν ήταν σοβαροί μπορούσαν να ηττηθούν από οποιαδήποτε ομάδα. Ο Μάρλον Μπράντο και «Το Νησί του Δρ. Μορό» Ο Μάρλον Μπράντο ήταν ιδιοφυία, όχι μόνο για τις ερμηνείες του, αλλά επειδή συνειδητοποίησε το όνειρό του, να εργάζεται λίγο και να χρεώνει πολλά, εκτός του ότι έβρισκε ευχαρίστηση στο να ενοχλεί όσο μπορούσε το καστ. Αυτό ήταν το σχέδιό του, όταν, το 1996, συμμετείχε στο φιλμ «The Island of Dr. Moreau» (Το Νησί του Δρ. Μορό), σε σκηνοθεσία Τζον Φρανκενέϊμερ. Ο ηθοποιός, απαθής και καταθλιπτικός από την αυτοκτονία της κόρης του Cheyenne, απλά αναπαυόταν στο τροχόσπιτό του κάτω από το κλιματιστικό, ενώ οι άλλοι ίδρωναν στη μέση της ζούγκλας. Ζήτησε να είναι το πρόσωπό του βαμμένο λευκό και να συνοδεύεται πάντα από έναν νάνο. Η ταινία θεωρείται ως μία από τις πιο δύσκολες και προβληματικές παραγωγές στην ιστορία του Χόλιγουντ. Ο αποχυμωτής του Φιλίπ Σταρκ Ο αστέρας του ντιζάιν φαίνεται να έχει προτίμηση στα λεμόνια… γεγονός που εξηγεί γιατί σχεδίασε έναν αποχυμωτή, με εμφάνισή διαστημόπλοιου, η μόνη λειτουργία του οποίου είναι ότι προκαλεί ενδιαφέρον όταν δέχεστε επισκέψεις. «Δεν έχει σχεδιαστεί για να στύβει λεμόνια, αλλά για να προκαλεί συζητήσεις » έχει πει ο ίδιος. Ο Στιβ Τζομπς και η κονσόλα του: Ένα κακό όνειρο Πολλές από τις εφευρέσεις του ήταν ηχηρές αποτυχίες. Μια από τις χειρότερες ήταν η Apple Bandai Pippin, μια κονσόλα με το όνομα hobbit με την οποία η εταιρεία Cupertino σκόπευε να ανταγωνιστεί την κονσόλα Sony PlayStation. Τα βασικά προβλήματά του ήταν δύο: για αλλαγή, ήταν η πιο ακριβή κονσόλα στην αγορά και το μεγάλο της χαρακτηριστικό ήταν η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο... όταν κανείς δεν είχε διαδίκτυο στο σπίτι. Οι Beatles στα γερμανικά Ναι, οι Beatles είχαν αποτυχίες. Στην αρχή της καριέρας τους, το 1964, κάποιος είχε τη φαεινή ιδέα να προτείνει να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους στα γερμανικά. Το αποτέλεσμα ήταν το τραγούδι 'Komm, gib mir deine Hand' / 'Sie liebt dich', δύο τραγούδια σε ένα, το 'I Wanna Hold Your Hand' και το 'She Loves You.' Οι όμορφες μελωδίες της μπάντας καταλήγουν να θάβονται σε έναν ωκεανό συμφώνων μέχρι που γίνονται μη αναγνωρίσιμες. Όποιος είπε ότι στο τραγούδι τους «Revolution 9» υπήρχε μόνο θόρυβος είναι επειδή δεν έχει ακούσει αυτή την καταστροφή.

ΠΗΓΗ News.gr