Cocktail o’ clock στο Click στην Ίο

Γράφει η Νάντια Μασσαχού

Πληροφορίες

Χώρα, Ίος

Τηλ.

Πριν περίπου μια εικοσαετία το Click Cocktail Bar άρχισε να γράφει την δική του «ιστορία» στην Ίο έως και σήμερα που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του. cheap albion silver Ο ιδιοκτήτης του, Γιώργος Ζαννάκης, πέραν της υπέρμετρης αγάπης που έχει για τον προορισμό, τα τελευταία χρόνια εκδηλώνει έντονα και την προσήλωσή του στο να ανεβάζει τον πήχη σε ό,τι αφορά το fine drinking. buy albion gold Το βρίσκουμε στην είσοδο της Χώρας και κερδίζει και τους πιο διστακτικούς με το κυκλαδίτικο atiitude. H μπάρα του φέτος, πιο updated από ποτέ, κερδίζει όποιοn έχει υψηλές απαιτήσεις από το ποτό του, με τα special label corners. Ρούμι, gin, τεκίλα και βότκα, εκπροσωπούνται από labels όπως Plantation, Diplomatico και Clement, Gin Mare και Hayman’s, 1800 και Maracame, Ciroc και Ketel One, αντίστοιχα. cheap albion gold Αυτά φυσικά, αποτελούν ένα μικρό δείγμα όσων θα σας αποζημιώσουν από την ενημερωμένη του κάβα. cheap albion gold Σειρά έχει η premium Cocktail List, με το Tommy’s Margarita και το Moscow Mule να έχουν ήδη γίνει best sellers, ενώ η Paloma του είναι μία από τις καλύτερες που έχεις απολαύσει. buy albion gold Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο το all time classic Zombie που περιέχει 4 premium ρούμια και γίνεται ανάρπαστο από «δυνατούς παίκτες» και rum lovers. Αφού λοιπόν δεν θα κάνετε εκπτώσεις στα cocktails ή/και τα αγαπημένα σας ποτά, δεν θα κάνετε ούτε στην διασκέδασή σας. Η ανεβαστική μουσική του dj σιγοντάρει το κέφι μέχρι πρωίας και το φιλικό κι ενημερωμένο προσωπικό αποτελεί ισχυρό κίνητρο να έρχεστε εδώ όλο και συχνότερα. albion silver Τα παραπάνω είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που στην απόδρασή σας στην Ίο το Click θα γίνει το στέκι σας. buy albion silver Τους υπόλοιπους θα τους ζήσετε εκεί! Tip: Πέραν της νυχτερινής διασκέδασης το Click λειτουργεί καθημερινά από το πρωί, ενώ δίπλα ακριβώς, το «αδερφάκι» του, το Frozen Click εκτός του frozen yogurt έχει το πολυφωτογραφημένο black ice cream. albion gold