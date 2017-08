Μπόινγκ χρεωκοπημένης ρωσικής εταιρείας προορίζονται για Air Force One

H αμερικανική αεροπορία ετοιμάζεται να αγοράσει δύο Boeing 747, τα οποία καθηλώθηκαν στο έδαφος μετά τη χρεωκοπία ρωσικής αεροπορικής εταιρείας, με σκοπό να τα μετατρέψει στα επόμενα επίσημα μέσα μεταφοράς του προέδρου, τα γνωστά Air Force One, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η βρετανική εφημερίδα The Guardian, επικαλούμενη σχετική πηγή. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η Boeing επρόκειτο να πωλήσει στην αμερικανική αεροπορία δύο 747-8, ένα για τις άμεσες ανάγκες του προέδρου κι άλλο ένα εφεδρικό. Τα δύο αεροσκάφη είχε παραγγείλει αρχικά, το 2013, η ρωσική αεροπορική εταιρεία Transaero, όμως το 2015 ο ιδιωτικός αερομεταφορέας χρεωκόπησε. Όπως προσθέτει πηγή της Boeing, «ακόμη βρισκόμαστε στη διαδικασία για την επίτευξη συμφωνίας με την αμερικανική αεροπορία για να της προμηθεύσουμε τα δύο 747-8». Η τελική συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των προσεχών εβδομάδων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Defense One, που πρώτη ανακοίνωσε τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η Transaero είχε παραγγείλει τέσσερα αεροσκάφη προτού χρεωκοπήσει. Η Boeing ήδη έχει πραγματοποιήσει τις δοκιμαστικές πτήσεις δύο εκ των αεροσκαφών, τα οποία φυλάσσονται στις αποθήκες της στο Southern California Logistics Airport, στην έρημο του Μοχάβε, όπου το ζεστό και ξηρό κλίμα της βοηθά ώστε να μην διαβρωθούν από την καθήλωσή τους τα Boeing 747-8, τονίζει στο δημοσίευμά της η Defense One. Η αγορά αυτή θα είναι άκρως επωφελής για την αμερικανική αεροπορία, καθώς θα της κοστίσει ελάχιστα, ιδίως μετά τις επικρίσεις που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε τον περασμένο Δεκέμβριο για τα «γελοία» έξοδα του προγράμματος για την αντικατάσταση του εναέριου στόλου μεταφοράς του. Η μετατροπή των δύο jumbo 747-8 σε Air Force One έως το 2022, θα κοστίσει συνολικά 3, 2 δισεκ. δολάρια, όμως οι τυχόν καθυστερήσεις και τα διάφορα απρόοπτα ενδέχεται να εκτοξεύσουν κι άλλο την τιμή τους. Η αρχική τιμή πώλησης των 747-8 ανέρχεται στα 390 εκατ. δολάρια, όμως οι επιπλέον μετατροπές και οι προσθήκες ανεβάζουν το κόστος. Το μόνο που απομένει πλέον, και δεδομένης της έως τώρα έντασης της σχέσης των ΗΠΑ με τη Ρωσία, είναι να διαπιστωθεί εάν η αμερικανική αεροπορία μπορεί να διαχειρισθεί την ιδέα ότι δύο αεροσκάφη που κάποτε προορίζονταν για ρωσική αεροπορική εταιρεία πρόκειται να γίνουν η ναυαρχίδα της και το έμβλημα της αμερικανικής ισχύος.

