Εγκρίθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Frigoglass

Στην έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Frigoglass προχώρησε η βρετανική Δικαιοσύνη. Όπως ανακοίνωσε η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας (High Court of Justice of England and Wales) αποφάσισε την 1η Αυγούστου ότι επικυρώνει το σχέδιο συνδιαλλαγής το οποίο προτάθηκε από τη θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τους όρους της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, οι οποίοι περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στην Επεξηγηματική Επιστολή (Practice Statement Letter) που αναφέρεται στην από 19 Ιουνίου 2017 ανακοίνωση και στο επεξηγηματικό σημείωμα (Explanatory Statement) προς τους πιστωτές του σχεδίου αναφορικά με το Σχέδιο (το «Επεξηγηματικό Σημείωμα»). Το Σχέδιο κατατέθηκε στο Μητρώο Εταιρειών (Registrar of Companies) και απέκτησε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης υπόκειται στην ολοκλήρωση και των λοιπών ενεργειών που απαιτούνται γι’ αυτή και στην πλήρωση των προϋποθέσεων που παρατίθενται στην Επεξηγηματική Επιστολή.

ΠΗΓΗ News.gr