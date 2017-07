Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο γάμος μου ήταν η χειρότερη μέρα της ζωή μου

NBC

Με αφορμή τα είκοσι χρόνια από τον τραγικό θάνατο της Πριγκίπισσα Νταϊάνα που συγκλόνισε τον πλανήτη στις 31 Αυγούστου του 1997, το ντοκιμαντέρ του Channel 4 που θα προκαλέσει σάλο προβάλλεται την Κυριακή, 6 Αυγούστου για πρώτη φορά στη Βρετανία. Στο ανέκδοτο υλικό που κινηματογραφήθηκε περίπου 4 χρόνια πριν από τον θάνατό της, η Lady D εξομολογείται στον καθηγητή ορθοφωνίας Πέτερ Σέτελεν τα συναισθήματά της για τον γάμο της και την απιστία του Καρόλου. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα περιγράφει τον γάμο της ως την χειρότερη ημέρα της ζωή της και μιλά με πίκρα για την ζωή της με τον Κάρολο και το πώς ένιωθε για την εξωσυζυγική του σχέση με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς – νυν Δούκισσα της Κορνουάλης. «Ήξερα ότι κάτι γίνεται πριν από τον γάμο μας αλλά τον πέμπτο χρόνο πήρα επιβεβαίωση. Επειδή βλεπόντουσαν συχνά, εμείς κάναμε σεξ μια φορά στις 3 βδομάδες» λέει η Νταϊάνα στον Πέτερ Σέτελεν. Μάλιστα, όταν ρώτησε τον Κάρολο «γιατί» και αυτός της απάντησε κυνικά: «Αρνούμαι να είμαι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας που δεν είχε ποτέ ερωμένη»... Μάλιστα, η Νταϊάνα στράφηκε στα… πεθερικά της για βοήθεια αλλά ούτε η Ελισάβετ ούτε ο πρίγκιπας Φίλιππος της συμπαραστάθηκαν.Στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Diana: In Her Own Words» η αγαπημένη πριγκίπισσα όλου του κόσμου εξομολογείται ακόμα ότι ερωτεύτηκε τον αξιωματικό της βασιλικής φρουράς και της προσωπικής ασφαλείας, Μπάρι Μανάκι ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα – αφήνοντας υπόνοιες ότι ο θάνατός του δεν ήταν τυχαίος. « Όταν ήμουν 24 ετών (μόλις 4 χρόνια παντρεμένη αλλά ήδη δυστυχισμένη με τον Κάρολο) ερωτεύθηκα κάποιον που αποτελούσε μέρος του παλατιού και όταν αυτό αποκαλύφθηκε, τότε εκδιώχθηκε και μετά σκοτώθηκε. Αυτό ήταν το ισχυρότερο πλήγμα στη ζωή μου» φαίνεται να λέει με θλίψη. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να προκαλέσει σάλο καθώς έχει αποκαλύψεις για την βασιλική οικογένεια που θα εκθέσουν το Μπάκιγχαμ. Μάλιστα είχε «κοπεί» από το παλάτι και το 2004 το αμερικανικό κανάλιείχε προβάλει μερικά αποσπάσματα. Τώρα, η κανονική προβολή του ντοκιμαντέρ στη Βρετανία ήδη έχει διχάσει: κάποιοι μιλούν για ιστορικό υλικό και άλλοι για απόλυτη παραβίαση και προδοσία της ιδιωτικής ζωής της πριγκίπισσας.