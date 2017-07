Burger Joint, εκεί όπου το μπέργκερ είναι επιστήμη

Το Burger Joint έχει αποδείξει εδώ και έξι χρόνια την αξία του και δικαίως συμπεριλαμβάνεται στα καλύτερα μπεργκεράδικα της πόλης. Εδώ η συνταγή για burger έχει τέχνη και μεράκι που δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο. Το Burger Joint της Γλυφάδας ήταν αυτό που έκανε την αρχή, εισάγοντας τη φιλοσοφία του αμερικάνικου burger στις καθημερινές συνήθειες των Αθηναίων. Οι ιδιοκτήτες του, Γιώργος, Φάνης και Θανάσης Παπακώστας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα και έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε εστιατόρια στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, δημιούργησαν έναν μεγάλο και ανοιχτό χώρο με καλοκαιρινή αύρα και design που μας ταξιδεύει στο Λος Άντζελες.Μοντέρνος και ταυτόχρονα φιλικός, με μπόλικο πράσινο, ατμοσφαιρικές γωνιές και μια γυάλινη οροφή που ανοίγει, ο καλοκαιρινός χώρος του γλυφαδιώτικου Burger Joint προσφέρεται για απολαυστική μπεργκεροφαγία μετά τις βουτιές στη θάλασσα αλλά και χαλαρή έξοδο με τους φίλους οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Τα ζουμερά χειροποίητα burgers που θα δοκιμάσετε εδώ θα σας κάνουν φανατικούς θαμώνες. Πλάθονται καθημερινά από 100% από φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας Black Angus- δικής τους εισαγωγής από Αμερική και Αυστραλία- και ψήνονται medium-well ώστε να είναι ζουμερά και απολαυστικά, με το που θα δοθεί η παραγγελία. Τα ψωμάκια είναι κι αυτά χειροποίητα και τα λαχανικά ολόφρεσκα και καλοδιαλεγμένα.Πολύ καλές και χορταστικές επιλογές είναι το The Duke (τυρί fontina, μπρι, δύο φέτες μπέικον, κρεμμύδι και truffle mayo), το Umami (κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια και truffle mayo) και το The Hangover Burger (τσένταρ, μπέικον, μαρούλι, κρεμμύδι, ντομάτα, τηγανητό αυτό και spicy mayo).Εκτός από burger, θα βρείτε και εξαιρετική pizza, η οποία παρασκευάζεται σύμφωνα με την ναπολιτάνικη φιλοσοφία. Θα πιείτε ωραία milkshakes, σπιτική λεμονάδα και καλοφτιαγμένα cocktails και θα ολοκληρώσετε με λαχταριστά γλυκά.Το αδερφάκι του βρίσκεται στο Νέο Ψυχικό και έχει καταφέρει να συμπεριληφθεί στις αγαπημένες γευστικές στάσεις όσων κινούνται στα βόρεια. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα φιλικός και ελκυστικός, με στυλ βιομηχανικό και νεοϋορκέζικο. Η λογική παραμένει ίδια, η ποιότητα υψηλή και η γευστική απόλαυση μοναδική. Πληροφορίες Πλατεία Νυμφών 1, Γλυφάδα, τηλ. 210 8940260 Δ. Σολωμού 4, Νέο Ψυχικό, τηλ. 210 6712222 Fb page: The Burger Joint