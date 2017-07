Ο κρυφός διάλογος Νταϊάνας – βασίλισσας Ελισάβετ για την ερωμένη του Κάρολου

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν αποσπάσματα από το πολυαναμένο ντοκιμαντέρ του Channel 4 για τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή, 6 Αυγούστου στη Βρετανία. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να προκαλέσει σάλο καθώς θα έχει αποκαλύψεις για την βασιλική οικογένεια που θα εκθέσουν το Μπάκιγχαμ. Μάλιστα, το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε μεταξύ του 1992 και τα μέσα του 1993 και είχε «κοπεί» από το παλάτι. Σε αυτό, εκτός των άλλων, εμφανίζεται η ίδια η Νταϊάνα να μιλά για τη ζωή της, εξού και ο τίτλος «Diana: In Her Own Words». Σε ένα απόσπασμα, η αγαπημένη πριγκίπισσα όλου του κόσμου εξομολογείται τι έκανε όταν έμαθε για την σχέση του συζύγου της, Καρόλου, με την Καμίλλα Πάρκερ Τζόουλς. Σύμφωνα με την Express, ρώτησε τον Κάρολο «γιατί» και αυτός της απάντησε κυνικά: «Αρνούμαι να είμαι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας που δεν είχε ποτέ ερωμένη»... Η Νταϊάνα τότε στράφηκε στα… πεθερικά της για βοήθεια. «Πήγα κλαίγοντας με λυγμούς στη Βασίλισσα και της είπα: Τι να κάνω; Έρχομαι σε σένα για βοήθεια, τι να κάνω;» περιγράφει η πριγκίπισσα. «Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Ο Κάρολος είναι απελπισμένος» της απάντησε η Ελισάβετ. «Αυτή ήταν η βοήθεια της…» περιγράφει με πίκρα η Νταϊάνα. Στο ντοκιμαντέρ, για το ίδιο θέμα, μιλά και ο φίλος και καθηγητής ορθοφωνίας της Νατϊάνα, Πέτερ Σέτελεν, που ζούσε στο ανάκτορο του Κένσιγκτον. Σύμφωνα με τον Σέτελεν, η πριγκίπισσα δεν είχε καμμία συμπαράσταση ούτε και από τον σύζυγο της Ελισάβετ, Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος συμβούλευσε τον γιο του «να μείνει στον γάμο του 5 χρόνια και μετά να επιστρέψει στην ερωμένη του, την Καμίλα Πάρκερ».

ΠΗΓΗ News.gr