O Άντονι Χόπκινς το πρόσωπο του οίκου πολυτελείας Brioni

Ο οίκος Brioni επαίρεται ότι «ράβει θρύλους από το 1945», τη χρονιά που ιδρύθηκε στη Ρώμη. Αλλά ο σερ Άντονι Χόπκινς είναι Ο ΘΡΥΛΟΣ από το 1937. Ο Χόπκινς φιγουράρει στην καμπάνια του οίκου για την κολεξιόν Φθινόπωρο 2017-Χειμώνας 2018 και πόζαρε μπροστά στον φακό του φωτογράφου από το Λος Άντζελες Γκρέγκορι Χάρις (Gregory Harris). Ο οποίος, άλλωστε, είχε φωτογραφήσει και τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσονς για τις διαφημίσεις της κολεξιόν Άνοιξη 2017. Η καμπάνια του οίκου θα κάνει εκκίνηση στις διαφημιστικές πινακίδες στα αεροδρόμια της Ρώμης, στον αερολιμένα Malpensa στο Μιλάνο και στο Πεκίνο, την 1η Σπετεμβρίου. Ακολούθως θα «κυλήσει» σε επιχειρηματικές και οικονομικές εφημερίδες στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων των «The Wall Street Journal», «The Financial Times», «The New York Times», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» και «Nikkei Business Publications», καθώς και σε ένθετα των εφημερίδων, όπως το «T Magazine» και το «WSJ. Magazine». Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ουαλός ηθοποιός, από το 2016 υποδύεται τον ρόλο του δρος Ρόμπερτ Φορντ στην παινεμένη από τους κριτικούς τηλεοπτική σειρά «Westworld». Τον προηγούμενο μήνα, ο σερ Άντονι Χόπκινς προσήλθε φορώντας δημιουργίες του οίκου Brioni στην πρεμιέρα της ταινίας «Transformers: The Last Knight», στο Σικάγο (στην ταινία υποδύεται τον ρόλο του Άγγλου Λόρδου σερ Έντμουντ Μπάρτον, για τον οποίο ρόλο έχει προταθεί για βραβείο Emmy). Στις διαφημίσεις για τη φθινοπωρινή ανοιξιάτικη κολεξιόν του οίκου κοιτάζει κατευθείαν στον φακό της κάμερας – μας κοιτάζει –, η πόζα του είναι χαλαρή και όλο εμπιστοσύνη στον εαυτό του – πώς αλλιώς, άλλωστε; – και φορά λίγα «κομμάτια» Brioni από την προσωπική του γκαρνταρόμπα. Μεταξύ αυτών, ένα πλεκτό πόλο από κασμίρι και ένα φουλάρι. Η εμφάνιση του αξιοπρεπούς κυρίου που ενσαρκώνει ο Χόπκινς είναι στροφή 180 μοιρών για τον οίκο Brioni: ο μόλις για έξι μήνες διευθυντής δημιουργικού, ο Αυστραλός Τζάστιν Ο'Σι, υπεύθυνος για την καμπάνια «bad boy-chic» στην οποία φιγουράρησαν μέλη των Metallica – ταξίντο, μαζί με «μίνι» σκουφάκι –, αποχώρησε. Τον διαδέχθηκε, τον Ιούνιο, η Νίνα-Μαρία Νίτσε, προερχόμενη από τον οίκο Maison Martin Margiela, και ο οίκος επέστρεψε σε ρίζες κομψότητας, φινέτσας. Με τον Χόπκινς, συνεχίζουν στον Brioni τη σχέση ζωής του οίκου με το Χόλιγουντ: από τους διάφορους που υποδύθηκαν τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ μέχρι ηθοποιούς σαν τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, τον Τζέραρντ Μπάτλερ, τον Μόργκαν Φρίμαν, τον Μάικλ Κίτον και τον Γουίλ Σμιθ.

