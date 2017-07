Η χήρα του Στιβ Τζομπς αγόρασε το ιστορικό περιοδικό The Atlantic

Η χήρα του συνιδρυτή της Apple Στιβ Τζομπς απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic, ενός εντύπου που ιδρύθηκε πριν από 160 χρόνια, μέσω του φιλανθρωπικού οργανισμού της Emerson Collective. Ο πρώην βασικός μέτοχος, ο Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, διατηρεί ένα μειοψηφικό πακέτο και δεσμεύτηκε να παραμείνει στην ηγεσία του ομίλου ΜΜΕ για τουλάχιστον 3 χρόνια, όπως έκανε γνωστό το The Atlantic σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα, όπου δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, ούτε το ποσό της μεταβίβασης ούτε το ποσοστό συμμετοχής της νέας ιδιοκτήτριας. Το περιοδικό, που άρχισε να εκδίδεται το 1857 στη Βοστόνη, ασχολείτο για πολλά χρόνια αποκλειστικά με θέματα λογοτεχνίας, ποίησης και πολιτικής. Όμως αφού πήρε τον έλεγχό του το 1999 έναντι του ποσού των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Ντέιβιντ Μπράντλεϊ αναμόρφωσε το περιεχόμενό του, που σήμερα προσεγγίζει εκείνο ενός ενημερωτικού εντύπου, με την πολιτική να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Ο ίδιος ήταν επικεφαλής και στην ψηφιακή μετάβαση του The Atlantic. Μονάχα το 20% των εισοδημάτων του ομίλου προέρχεται σήμερα από τις έντυπες εκδόσεις, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. Επιπλέον, όπως τονίζεται, το The Atlantic είχε ζημίες άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο προτού πάρει τον έλεγχο ο Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, ενώ σήμερα τα ετήσια κέρδη του ξεπερνούν τα «10 εκατ. δολάρια και πλέον». Η μεταβίβαση μετοχών που ανακοινώθηκε την Παρασκευή δεν αφορά τους υπόλοιπους τίτλους που ανήκουν στον όμιλο, ιδίως τον ενημερωτικό ιστότοπο Quartz. Η Λορίν Πάουελ Τζομπς, που ήταν παντρεμένη με τον Στιβ Τζομπς από το 1991 έως τον θάνατό του το 2011, ίδρυσε την Emerson Collective το 2004 με στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ News.gr