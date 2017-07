Η Χίλαρι Κλίντον υπόσχεται αποκαλύψεις στο νέο της βιβλίο για τις προεδρικές του 2016

Η πρώην υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ, η Χίλαρι Κλίντον, υποσχέθηκε να εξηγήσει «τί συνέβη» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2016, στο τελευταίο της βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την 12η Σεπτεμβρίου και το οποίο παρουσιάζει ως το πιο προσωπικό της έργο. Με τίτλο "What Happened", (Τί συνέβη) το βιβλίο αποκαλύπτει όλα όσα η πρώην υπουργός «σκεπτόταν κι αισθανόταν κατά τη διάρκεια μιας εκλογικής αναμέτρησης για τον προεδρικό θώκο από τις πλέον αμφιλεγόμενες και απρόβλεπτες στην ιστορία», επισήμανε σήμερα ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster σε ένα δελτίο τύπου. Μετά την εκλογική της ήττα από το Ντόναλντ Τραμπ, την 8η Νοεμβρίου του 2016, η Χίλαρι Κλίντον μίλησε δημοσίως αρκετές φορές. Παραδέχτηκε ότι διέπραξε σφάλματα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της, όμως δεν αναφέρθηκε σε αυτά με λεπτομέρειες, μεταφέροντας τις όποιες εξηγήσεις στην έκδοση του βιβλίου της. «Στο παρελθόν, για λόγους που προσπαθώ να εξηγήσω (στο βιβλίο), ένιωθα συχνά ότι έπρεπε να είμαι προσεκτική στις δημόσιες εμφανίσεις μου, σα να περπατούσα σε ένα σκοινί, χωρίς δίχτυ προστασίας» αφηγείται η πολιτικός στην εισαγωγή του "What Happened". «Σήμερα, έχω σταματήσει να προσέχω τόσο» συμπληρώνει. Η Χίλαρι Κλίντον υπόσχεται να παρουσιάσει στο αναγνωστικό κοινό «την έντονη προσωπική εμπειρία που βίωσε και συνίσταται στο να αναδειχθεί στην πρώτη γυναίκα που έλαβε το χρίσμα από ένα μεγάλο κόμμα, σε μια εκλογική αναμέτρηση που σηματοδοτήθηκε από την οργή, τον σεξισμό... τις πλέον απίθανες ανατροπές (που συναντά κανείς) μόνο σε μυθιστόρημα». Μια εκστρατεία που αφήνει πίσω της την ανάμνηση της «ρωσικής ανάμειξης», «μιας άνευ προηγουμένου επίθεσης κατά της Δημοκρατίας μας από έναν ξένο αντίπαλο» και «ενός αντιπάλου που καταπάτησε όλους τους κανόνες» επισημαίνεται στο δελτίο τύπου. Η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών έχει ήδη γράψει και εκδώσει πολλά βιβλία, το πρώτο το 1996 με τίτλο "It Takes a Village" και θέμα την εκπαίδευση των παιδιών, όπως επίσης τις αυτοβιογραφίες "Living History" και "Hard Choices" που επικεντρώνεται στα χρόνια της θητείας της στο υπουργείο Εξωτερικών, στην κυβέρνηση Ομπάμα.

