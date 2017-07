Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis έχει ταλέντο στο να προκαλεί σοκ

Δεν υπάρχει «τίποτα περισσότερο» που θα ήθελε πάνω από όλα ο Λίαμ Γκάλαχερ από μία επανένωση των Oasis, του βρετανικού ροκ συγκροτήματος που δημιούργησε κάποτε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Νόελ. «Θα ήθελα να μιλάμε για τη μουσική των Oasis και όχι για ένα σόλο άλμπουμ του Λίαμ ή ένα σόλο άλμπουμ του Νόελ», δήλωσε ο μικρότερος Γκάλαχερ στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην Σάντα Μόνικα αυτήν την εβδομάδα για να προωθήσει το νέο σόλο άλμπουμ του «As You Were». Οι Oasis σχηματίσθηκαν στο Μάντσεστερ το 1991 και έφθασαν στη κορυφή της δόξας τους στη βρετανική ποπ τη δεκαετία του 1990 με επιτυχίες όπως το «Don't Look Back In Anger» και το «Wonderwall». Οι περίφημες όμως διαμάχες μεταξύ των αδελφών οδήγησαν σε διάσπαση το συγκρότημα το 2009, έπειτα από καυγάδες στη διάρκεια του Rock en Seine festival στο Παρίσι, με αποτέλεσμα ο Νόελ να εγκαταλείψει το συγκρότημα. «Νομίζει ότι είναι αυτός ο άντρας και εγώ νομίζω ότι είμαι εγώ ο άντρας, καταλαβαίνετε τι εννοώ;» είπε ο Γκάλαχερ ρίχνοντας κατά κάποιο τρόπο φως στους λόγους διάλυσης χρησιμοποιώντας τον τίτλο του άλμπουμ του συγκροτήματος του 1997. Ο Γκάλαχερ έδωσε ελπίδες στους θαυμαστές των Oasis που θέλουν την επανένωσή του συγκροτήματος λέγοντας: «Ίσως μία μέρα όταν επανέλθουμε και ενωθούμε πάλι σαν αδέλφια... το φυσιολογικό είναι να κάνουμε μουσική». «Τον αγαπώ πραγματικά, χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι αδελφός μου», είπε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ News.gr