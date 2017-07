Γιατί αποσύρεται η Coca Cola Zero

Παρελθόν θα αποτελεί από τον Αύγουστο στις ΗΠΑ η Coca Cola Zero, η οποία θα αντικατασταθεί από ένα αναψυκτικό με νέα συνταγή που η γεύση του θα θυμίζει περισσότερο την κλασική Coca Cola και θα ονομάζεται Coca Cola Zero Sugar, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη. To αναψυκτικό έχει ήδη δοκιμαστεί σε 25 αγορές και τα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά ώστε να οδηγήσουν την διοίκηση της εταιρείας να πάρει την απόφαση. Όπως ανέφερε ο CEO της εταιρείας James Quincey μιλώντας σε επενδυτές με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών «πρόκειται για την επανεφεύρεση της Coke Zero». To σήμα της zero παρουσίασε στην αμερικανική αγορά αύξηση της τάξης του 3,5% στην διάρκεια του 2016 την ώρα που η Diet Cola παρουσίασε πτώση κατά 1,9%.

ΠΗΓΗ News.gr