Είμαστε όλοι μετανάστες από άλλους γαλαξίες!

Οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί από ύλη που ταξίδεψε δισεκατομμύρια μίλια από άλλους γαλαξίες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. «Έως και τα μισά από τα άτομα που μας περιβάλλουν –στο ηλιακό σύστημα, στη Γη και μέσα σε κάθε έναν από εμάς—δεν προέρχονται από τον δικό μας γαλαξία, αλλά από άλλους που είναι έως και ένα εκατομμύρια έτη φωτός μακριά», δήλωσε ο Κλοντ-Αντρέ Φοσέρ-Γκιγκέρ του Weinberg College of Arts and Sciences που συμμετείχε στη σύνταξη της έρευνας. Μέσω τρισδιάστατων προσομοιώσεων οι ερευνητές έδειξαν ότι οι σουπερνόβα, τα αστέρια που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους, όταν εκρήγνυνται εκλύουν μεγάλες ποσότητες αερίων, ένα φαινόμενο που είναι ικανό να ωθήσει άτομα από τον έναν γαλαξία στον άλλο. «Είναι πιθανό μεγάλο μέρος της ύλης στην Γαλακτική Οδό (τον γαλαξία μας) βρισκόταν σε άλλους γαλαξίες προτού εξωθηθεί από έναν ισχυρό άνεμο», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ντάνιελ Ανγκλές- Αλκάζαρ του πανεπιστημίου Northwestern των ΗΠΑ. «Με δεδομένο το πόση πολλή ύλη από την οποία έχουμε σχηματιστεί ενδέχεται να προέρχεται από άλλους γαλαξίες, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ταξιδιώτες του διαστήματος ή διαγαλακτικούς μετανάστες», πρόσθεσε. Η μαζική αυτή μεταφορά ατόμων με τη βοήθεια των γαλακτικών ανέμων, που διήρκησε πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, ενδέχεται να είναι η πηγή του 50% της ύλης των μεγάλων γαλαξιών, σύμφωνα με την έρευνα. «Η έρευνα αυτή αλλάζει την κατανόησή μας για τη δημιουργία των γαλαξίων μετά το Big Bang», τόνισε ο Φοσέρ-Γκιγκέρ, ο οποίος εκτιμά ότι «η καταγωγή μας είναι πολύ λιγότερο τοπικά περιορισμένη από όσο πιστεύαμε μέχρι πρότινος».

ΠΗΓΗ News.gr