«Η Αθήνα κέρδισε το στοίχημα»: Ο διεθνής Τύπος για το ελληνικό ομόλογο

Με εκτενή ρεπορτάζ αναφέρονται τα διεθνή ΜΜΕ στη σημερινή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές με έκδοση πενταετούς ομολόγου. Associated Press: Ορόσημο για την έξοδο από τα μνημόνια «H έκδοση του ελληνικού ομολόγου αποτελεί ορόσημο στην έξοδο από τα μνημόνια», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Associated Press για τη σημερινή διάθεση 5ετών τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Η πρώτη προσπάθεια της Ελλάδας μετά το 2014 να χρηματοδοτηθεί από τις αγορές ομολόγων οδήγησε στην άντληση 3 δισ. ευρώ από επενδυτές, που προσελκύσθηκαν από το υψηλό ποσοστό απόδοσης, μία ενθαρρυντική ένδειξη ότι η χώρα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα βοήθειας το επόμενο έτος, αναφέρει το δημοσίευμα, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Η έκδοση του ομολόγου αποτελεί ορόσημο στην 7ετή οικονομική κρίση της χώρας, καθώς η Ελλάδα θα είναι σε θέση να τερματίσει την εξάρτησή της από τη διεθνή βοήθεια, εάν μπορεί να δανεισθεί χρήματα απευθείας από τις διεθνείς αγορές, όταν λήξει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018», σημειώνει το δημοσίευμα. Spiegel: H Ελλάδα είναι και πάλι φερέγγυα Για πλήρη μεταστροφή στο θέμα της φερεγγυότητας της Ελλάδας κάνει λόγο το γερμανικό περιοδικό Spiegel. Σε δημοσίευμά του, με αφορμή την έξοδο της Αθήνας στις αγορές, και με τίτλο «H Ελλάδα είναι και πάλι φερέγγυα», σημειώνει: Ο δρόμος ήταν μακρύς, αλλά τώρα φαίνεται πως έχει επιτευχθεί η πλήρης μεταστροφή. Για πρώτη φορά μετά το 2014 οι ιδιώτες επενδυτές εγγυώνται δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων. Η Ελλάδα επιστρέφει μετά από μια μακρά απουσία στις διεθνείς αγορές. Επίσης στην εφημερίδα Bild καταγράφεται δήλωση του Β. Σόιμπλε με την οποία χαιρετίζει την επιστροφή των Ελλήνων στις αγορές κεφαλαίων, ενώ στο Deutschlandfunk (Δημόσιο Γερμανικό Ραδιόφωνο / DLF) σημειώνεται ότι «H Aθήνα επιστρέφει με επιτυχία στις αγορές» και ότι «Ο υπουργός Οικoνομικών Β. Σόιμπλε χαιρέτισε την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές». FAZ: Επιτυχής η επιστροφή στις αγορές «Η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές: η χώρα δανείστηκε 3 δισ. ευρώ, οι επενδυτές θα είχαν δώσει και περισσότερα. Εύσημα από τον Βολφγκανγκ Σόιμπλε», γράφει στην ηλεκτρονική της έκδοση η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). H γερμανική εφημερίδα προσθέτει ότι η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές ήταν επιτυχής και ότι η ζήτηση ξεπερνούσε τα 6,5 δισ. ευρώ, ενώ είχαν εκδοθεί πενταετείς τίτλοι αξίας 3 δισ., επισημαίνει δε ότι το επιτόκιο 4,624% είναι ευνοϊκότερο των ομολόγων του 2014 (4,95%). Η FAZ αναφέρεται επίσης στα γεγονός ότι ο Β. Σόιμπλε χαιρέτισε μέσω της εκπροσώπου του την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. La Repubblica: Ελλάδα, ΟΚ το πρώτο ομόλογο από το 2014 «Ελλάδα, ΟΚ το πρώτο νέο ομόλογο από το 2014. Τσίπρας: "τώρα σκεφτόμαστε το μέλλον"», τιτλοφορεί άρθρο της η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, στη διαδικτυακή της έκδοση, με αναφορά στην επιστροφή της χώρας μας στις αγορές. Η εφημερίδα προσθέτει ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με την απόδοση των ομολόγων των άλλων χωρών, αλλά τονίζει παράλληλα, ότι πρόκειται για ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το 4,94% που είχε πετύχει η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014». Η La Repubblica αναφέρεται, επίσης, στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι «οι επενδυτές εκτίμησαν την φερεγγυότητα μας» και πως «τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με το μέλλον της χώρας και να εργασθούμε σκληρά για να βγούμε από το πρόγραμμα διάσωσης σε ένα χρόνο». Η εφημερίδα της Ρώμης δημοσιεύει, επίσης, την δήλωση του επιτρόπου Oικονομικών και Nομισματικών θεμάτων Πιέρ Μοσκοβισί, ότι «τα μέτρα για την μείωση του ελληνικού χρέους θα τεθούν σε ισχύ μετά το τέλος του προγράμματος, αλλά η απόφαση για τους όρους και το βάρος τους μπορεί να ληφθεί πριν από την ημερομηνία αυτή». Παράλληλα, η οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, γράφει ότι «το επιτόκιο που επετεύχθη επέτρεψε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να δηλώσει ότι η Ελλάδα βρίσκεται επιτέλους στον δρόμο της επιστροφής στην οικονομική ομαλότητα, μετά από επτά χρόνια κρίσης, τρία διεθνή προγράμματα διάσωσης και ένα μπρα ντε φερ, τον Ιούλιο του 2015, κατά το οποίο η χώρα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από την έξοδο από το Ευρώ». Η εφημερίδα τονίζει πως η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ελπίζει πως η ελάφρυνση του χρέους μπορεί τώρα να είναι πιο κοντά, από την στιγμή που η χώρα κατάφερε να επιστρέψει στις αγορές με μια απόδοση που μπορεί να θεωρηθεί εντός λογικών ορίων. Τέλος, η «Sole» δημοσιεύει απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος τόνισε ότι «διαπιστώνουμε μια θεαματική βελτίωση, η οποία επιτρέπει στην Ελλάδα να επιστρέψει, βαθμιαία, στις αγορές». Les Echos: Η Αθήνα κέρδισε το στοίχημα «Ενθαρρυντική έξοδος της Ελλάδας στις αγορές» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας «Les Echos», με μεσότιτλο «ένα θετικό σημάδι για την κυβέρνηση Τσίπρα», μετά τη σημερινή επιτυχή έκδοση του ελληνικού ομολόγου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ζήτηση άγγιξε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή δύο φορές το ποσό της προσφοράς και η απόδοση για τους αγοραστές είναι στο 4,625%, δηλαδή μικρότερη από το ομόλογο που είχε εκδοθεί πριν από τρία χρόνια. Η Αθήνα κέρδισε το στοίχημα, σημειώνεται στο δημοσίευμα και προστίθεται πως η Ελλάδα πραγματοποίησε μια ενθαρρυντική έξοδο στις αγορές, με την έκδοση του πρώτου ομολόγου εδώ και τρία χρόνια. Η χώρα άντλησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου, στο πλαίσιο μιας κίνησης που εκτιμήθηκε από τους επενδυτές, επισημαίνεται. Το τοκομερίδιο της νέας έκδοσης αγγίζει με τη σειρά του το 4,375% και τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ μοιράζονται ανάμεσα στη νέα έκδοση και τις ανταλλαγές, σύμφωνα με τον F. Gabizon της HSBC, σημειώνεται. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινοπρακτικής αναδοχής (μέσω βιβλίων προσφορών), συμπληρώνεται και υπογραμμίζεται πως σε αντίθεση με την κλασική δημοπρασία τίτλων Δημοσίου, το κοινοπρακτικό δάνειο είναι πιο ευέλικτο και συνίσταται στην ανάθεση της διαδικασίας σε πολλές τράπεζες σε σύνδεση με τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για τα εκδιδόμενα ομόλογα. Εκτός από την HSBC, οι BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank και Goldman Sachs συμμετείχαν στη διαδικασία, συμπληρώνεται και τονίζεται πως το εγχείρημα έχει συμβολική αξία, δεδομένου ότι οι επενδυτές ήταν κάτι παραπάνω από επιφυλακτικοί ως προς το να δανείσουν χρήματα στην Ελλάδα. «Για την κυβέρνηση Τσίπρα, αυτό συνιστά μία ένδειξη ότι η οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι πραγματική και ότι οι αγορές είναι έτοιμες να εμπιστευτούν εκ νέου την Ελλάδα» επισημαίνεται. Dpa: Επιστροφή της αισιοδοξίας στην Ελλάδα Τον τίτλο «Επιτυχία για τον Αλ. Τσίπρα η έξοδος στις αγορές» δίνει η Ντόιτσε Βέλε σε μια πρώτη ανασκόπηση του γερμανικού Τύπου μετά τη σημερινή έξοδο της Αθήνας στις αγορές. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) κάνει λόγο για επιστροφή της αισιοδοξίας στην Ελλάδα, η οποία ευελπιστεί ότι από το 2018 θα μπορέσει να σταθεί και πάλι οικονομικά στα πόδια της, και προσθέτει ότι ο Β. Σόιμπλε χαιρετίζει την έξοδο στις αγορές: Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε χαιρετίζει την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές και παροτρύνει την Αθήνα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Η εκπρόσωπός του δήλωσε σήμερα στο Βερολίνο ότι η Ελλάδα έχει τώρα την ευκαιρία να επιστρέψει στις αγορές και να αντλήσει κεφάλαια. Και πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις από κοινού με ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους. Το ζητούμενο είναι τώρα να σταθεροποιηθεί η εμπιστοσύνη που ανακτήθηκε και να κλείσει εμπρόθεσμα η επικείμενη τρίτη αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος στήριξης». Σύμφωνα με το οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων International Financing Review, που ανήκει στο Reuters, η Ελλάδα βγήκε δοκιμαστικά στις αγορές με ένα πενταετές ομόλογο με σκοπό να αντλήσει 3 δισεκ. Η ζήτηση των 6,5 δισεκ. ξεπέρασε ωστόσο κατά πολύ την προσφορά. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa κάνει λόγο για την επιστροφή της αισιοδοξίας στην Ελλάδα, και σημειώνει ότι η έξοδος στις αγορές είναι το πρώτο βήμα επιστροφής στην ομαλότητα. Παρά το γεγονός ότι το επιτόκιο διαμορφώθηκε σαφώς πάνω από το 4% ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μιλά πλέον για επιτυχία του εγχειρήματος, μιας και η ζήτηση για τα ομόλογα ξεπέρασε πολύ την προσφορά. Η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές έχει κυρίως πολιτικά κίνητρα, εκτιμά το γερμανικό πρακτορείο, μιας και η χώρα δεν χρειάζεται προς το παρόν φρέσκο χρήμα. Απλά η Ελλάδα ήθελε να δοκιμάσει αν υπάρχουν μακροπρόθεσμοι επενδυτές, όπως ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δανείσουν και πάλι της χώρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές προτίθεται να δανείσουν την Ελλάδα. Κατ΄ αρχήν τερματίστηκε η διένεξη μεταξύ Αθήνας και δανειστών. Κατά συνέπεια η Ελλάδα έλαβε απαραίτητα δάνεια για να αποπληρώσει παλαιότερα χρέη. Εκτός αυτού πριν από λίγες μέρες ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor´s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, γεγονός που συνέβαλε βελτίωση του κλίματος. Το ζητούμενο είναι τώρα η Ελλάδα να ξανασταθεί οικονομικά στα πόδια της μόλις ολοκληρωθεί το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής. Και η έξοδος στις αγορές δείχνει ότι η επίτευξη αυτού του στόχου είναι πλέον εφικτή.

ΠΗΓΗ News.gr