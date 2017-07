Η τεκίλα με το πιο διάσημο ονοματεπώνυμο στον κόσμο

Ένα σφηνάκι ιστορίας

Μια κλασική συνταγή κοκτέιλ με Jose Cuervo:

1 1/2 ουγγιά λευκή τεκίλα Jose Cuervo (1 ουγγιά ισούται με 28,35 γραμμάρια)

1/2 ουγγιά Triple Sec (λικέρ)

1 ουγγιά φρέσκο χυμό λάιμ

Η τραγουδίστρια της κάντρι Shelly West, μάλλον χάνει τον έλεγχο με το ποτό γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά η ωδή της στην Jose Cuervo. Στο ομότιτλο τραγούδι της, της μιλάει στον... ενικό «you are a friend of mine/I like to drink you with a little salt and lime...». Φίλος ή όχι, ποιος δε γνωρίζει το brand Jose Cuervo, ποιος δεν έχει δει κάποιο μπουκάλι να φιγουράρει στα ράφια των μπαρ, το «καυτό» υγρό του να γεμίζει τα ποτήρια και στη συνέχεια να ρέει στους ουρανίσκους. Η διάσημη τεκίλα έχει ζωή 250 ετών, πίνεται με την ίδια ευχαρίστηση, η πετυχημένη συνταγή της πηγαίνει από γενιά σε γενιά και είναι από τις πιο best selling και νούμερο ένα τεκίλα στον κόσμο.Ο αγρότης που τον έλεγαν Jose Cuervo. Για την ακρίβεια José Antonio de Cuervo y Valdés. Γεννήθηκε στο Μεξικό, το έτος 1700 (περίπου) και 58 χρόνια αργότερα ο βασιλιάς Φερδινάνδος ΣΤ΄ της Ισπανίας, του παραχώρησε μια έκταση γης προκειμένου να καλλιεργήσει φυτά μπλε Αγαύης για την παραγωγή τεκίλας, στην πόλη Τεκίλα στην πολιτεία Jalisco. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του δραστήριου αυτού ανθρώπου που το όνομά του θα έμελλε να μνημονεύεται αιώνες μετά από τους λάτρεις του αλκοόλ- υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως υπήρξε αγρότης αν και είναι άγνωστο τι καλλιεργούσε πριν αποφασίσει να βάλει στη γη του το φυτό που χαρίζει την τεκίλα. [caption id="attachment_618233" align="aligncenter" width="780"]Ο José Antonio de Cuervo y Valdés[/caption] Με πάθος για το εκλεκτό αλκοολούχο ποτό, η οικογένεια ίδρυσε το Taberna de Cuervo, το αγρόκτημα όπου καλλιεργούσαν τη μπλε Αγαύη, το κακτοειδές φυτό, που φύεται μόνο στις ερήμους του Μεξικού. Και εγένετο η πρώτη τεκίλα Jose Cuervo που αρχικά κυκλοφόρησε με το όνομα «Vino Mezcal de Tequila de Jose Cuervo» το 1795, αφού ο γιος του Jose Antonio de Cuervo, Jose María Guadalupe de Cuervo, έλαβε τη σχετική άδεια από τον βασιλιά Κάρολο IV της Ισπανίας να παράγει τεκίλα για εμπορικούς σκοπούς μετά από μια μακρά περίοδο απαγόρευσης. Αυτή ήταν και η γέννηση της βιομηχανίας της τεκίλας. Μέχρι το 1880, η οικογένεια Cuervo είχε αρχίσει να εμφιαλώνει το προϊόν για εμπορική διανομή - Ο Cuervo ήταν ο πρώτος οινοπνευματοποιός που έβαλε την τεκίλα σε μπουκάλια, σε μια εποχή που άλλοι συνάδελφοί του χρησιμοποιούσαν ακόμα βαρέλια. Η τεκίλα ήταν γνωστή ως «mezcal de tequila» μέχρι το 1893, οπότε οι κατασκευαστές τεκίλα και η μεξικανική κυβέρνηση πέταξαν το «mezcal» από το όνομα. Η πρώτη εμφιαλωμένη τεκίλα του Cuervo πωλήθηκε το 1906. Η Jose Cuervo παράγεται στο αποστακτήριο La Rojeña στην πολιτεία Jalisco στο Μεξικό. Το αποστακτήριο ιδρύθηκε επίσημα το 1812 και είναι το παλαιότερο ενεργό αποστακτήριο στη Λατινική Αμερική. Το 1900 το προϊόν έλαβε το όνομα με το οποίο είναι σήμερα γνωστό σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη, ως Jose Cuervo και έκτοτε η συνταγή της περνάει από χέρια σε χέρια, από γενιά σε γενιά οι οποίες κατάφεραν με το πάθος και το μεράκι τους να ταξιδέψουν το ιδιαίτερο αυτό ποτό στα πέρατα των... μπαρ.Ανακινήστε καλά και σερβίρετε σε γυάλινο ποτήρι με αλάτι στο χείλος του.