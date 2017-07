10+2 σταθμοί γεύσης στην Μύκονο

Ιταλική κουζίνα

Catari

Mediterraneo

Κυκλαδίτικη κουζίνα

Bakalo

Nesaea

Ελληνική Παραδοσιακή κουζίνα

Το Μαερειό

Λευτέρης

Το φαγητό είναι σημαντική υπόθεση και σίγουρα στην Μύκονο οι επιλογές είναι πολλές. Ποιες όμως από αυτές «αξίζουν τα λεφτά τους», διατηρούν τον πήχη ψηλά χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα και παραμένουν αναλλοίωτα αυθεντικές ; Γράφει ηΑκολουθούν δώδεκα αγαπημένα μας εστιατόρια, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους με κοινά χαρακτηριστικά την ισχυρή προσωπικότητα, το νόστιμο φαγητό και την value for money φιλοσοφία.Μια ναπολιτάνικη νότα στην Χώρα της Μυκόνου και παράλληλα ένα από τα αγαπημένα μας ιταλικά εστιατόρια. Το Catari μπροστά από την παραλία της Αγίας Άννας τραβάει τα βλέμματα των περαστικών με το χαρακτηριστικό του κίτρινο χρώμα και τον τεράστιο φοίνικα της εντυπωσιακής του αυλής να πρωταγωνιστούν.Όταν περάσεις την πόρτα του, η ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα θα σε συνεπάρει, έως ότου καταφθάσει στο τραπέζι σου κάποια συγκλονιστική pasta ή μια αυθεντική ιταλική πίτσα να τραβήξει εξ’ολοκλήρου την προσοχή σου. Στα must try το επικό τιραμισού.Αγία Άννα, Χώρα, Μύκονος, τηλ. 2289078571, http://www.catari.gr Από το 1998 ο Simone Gianassi με το εστιατόριό του, Mediterraneo, έχει κατορθώσει να μυήσει τους επισκέπτες του νησιού στην ιταλική γαστρονομική κουλτούρα. Βρίσκεται στη Λάκκα, διακρίνεται από την αύρα μιας ιταλικής τρατορία, ενώ στην κουζίνα του ο Ιταλός chef κάνει θαύματα. Ανεπανάληπτη ναπολιτάνικη πίτσα, χειροποίητα νιόκι, ζουμερή bistecca fiorentina αποτελούν ένα μικρό δείγμα όσων θα σας κάνουν φανατικούς του.Χώρα, Μύκονος, τηλ. 6942208485, https://www.facebook.com/mykonosmediterraneo/?fref=ts Ένα παλιό μπακάλικο «βούτηξε» στο σήμερα κι έφερε στο νησί ένα από τα πιο όμορφα και παρεΐστικα εστιατόρια, το Bakalo. Βρίσκεται στην περιοχή της Λάκκας, και εδραίωσε τη φιλοσοφία του να απολαμβάνεις και να μοιράζεσαι με την παρέα σου τα μεζεδάκια και τα πιάτα του καταλόγου. Οι προτάσεις του θα σας ταξιδέψουν σε κυκλαδίτικες γεύσεις, επιμελημένες από τον ταλαντούχο σεφ, Γιάννη Γαβαλά.Ο σεφ του, Γιάννης Γαβαλάς, έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές, αφού έχει καταφέρει να δημιουργεί με έναν υπέροχο και γευστικό τρόπο παραδοσιακές ελληνικές συνταγές δοσμένες μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα το ψητό καλαμάρι γεμιστό με σπανακόρυζο και βινεγκρέτ από ταραμά, και το μαγιάτικο στη σχάρα με ταμπουλέ λαχανικών και μυρωδικά. Για το τέλος μην παραλείψετε κάποια από τα επιδόρπια, που φέρνουν στην μνήμη παλιές εποχές.Λάκκα, Χώρα, Μύκονος, τηλ. 2289078121, http://www.bakalo.gr Η παραδοσιακή νησιωτική κουζίνα μετατρέπεται σε δημιουργική γαστρονομική εμπειρία στo Nesaea και βρίσκεται στην παραλία Αγίας Άννας στον Καλαφάτη, στο σημείο που παραδοσιακά βρίσκαμε το εστιατόριο Ανεπλώρα. Το όνομα του εστιατορίου είναι εμπνευσμένο από τη Νηρηίδα - προστάτιδα των ελληνικών νησιών, η κουζίνα αποτελεί ύπνο στη κυκλαδίτικη γαστρονομία, ενώ η θέα στην παραλία και το απέραντο γαλάζιο θα σας συναρπάσει. Η ομάδα του γνωστού και επιτυχημένου Nice n' Easy βρίσκεται στο τιμόνι αυτού του project που έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές, κυρίως γιατί προσέδωσε στο γαστρονομικό χάρτη του νησιού κάτι όχι απλά δεν έχει κορεστεί, αλλά σπανίζει: δημιουργική κυκλαδίτικη κουζίνα που ξεφεύγει από το παραδοσιακό χωρίς να το αποποιείται.Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως ο executive chef Χρήστος Αθανασιάδης εμπνευσμένος από τοπικά προϊόντα αλλά και παραδοσιακές συνταγές των ελληνικών νησιών κατάφερε να συνθέσει έναν κατάλογο που προκαλεί θαυμασμό από τον σεβασμό στην κουλτούρα και παράλληλα τους επιτυχημένους νεωτερισμούς.Παραλία Αγίας Άννας, Καλαφάτη, Μύκονος, τηλ. 2289072130, https://www.facebook.com/NesaeaMykonos Ένα μοντέρνο μαερειό, που τραβάει τα βλέμματα όσων αναζητούν κάτι γραφικό που αποπνέει ελληνικότητα. Εδώ και μια δεκαετία αποτελεί σταθερή αξία σε ότι αφορά το επιτυχημένο πάντρεμα της παράδοσης με την σύγχρονη οπτική και μπαίνει απευθείας στην καρδιά όποιου το επισκέπτεται με τη γραφική εικόνα και τη ζεστή του ατμόσφαιρα καθώς και τις σπιτικές γεύσεις. Ο Ισίδωρος και ο Δημήτρης, οι ιδιοκτήτες του δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια μοιάζουν να κάνουν κάτι που άλλοι δεν καταφέρνουν ποτέ. Να λειτουργούν μια επιχείρηση τιμώντας την απλότητα και την ανόθευτη φιλοξενία. Τι τρώμε στο Μαερειό;Οπωσδήποτε τους θρυλικούς κεφτέδες της Ασημίνας, μυκονιάτικο λουκάνικο, πατάτες «μαερειό» (χοντροκομμένες ψήνονται αρχικά στο φούρνο, μετά τηγανίζονται στην φλούδα τους) αλλά και κάποιο από τα πιο δημιουργικά πιάτα που έχουν προστεθεί στον κατάλογο.Καλογερά 16, Χώρα, Μύκονος, τηλ. 2289028825, https://www.facebook.com/maereio?fref=ts Στην παραλία του Ορνού, οι λάτρεις του καλού κρέατος δίνουν ραντεβού στον expert του ψησίματος, Λευτέρη. Η ταβέρνα λειτουργεί από το 1994 και αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση. Όσοι το «ψάχνουν» γνωρίζουν καλά πως εδώ θα απολαύσετε το καλύτερο και νοστιμότερο κοντοσούβλι του νησιού, ενώ από το μενού θα σε κεντρίσουν το ενδιαφέρον και όλα τα άλλα ψητά. Από πέρυσι στον κατάλογο προστέθηκαν και μαγειρευτά που αξίζει να δοκιμάσεις.Ορνός, Μύκονος, τηλ. 2289027185, http://www.grillhouse-lefteris.com