Ο Κλιντ Ίστγουντ σκηνοθετεί τρεις αληθινούς Αμερικανούς ήρωες

Τρεις πραγματικοί ήρωες από την Καλιφόρνια θα υποδυθούν τον εαυτό τους στη νέα ταινία του Κλιντ Ίστγουντ The 15.17 to Paris, μια ιστορία που αφηγείται την εμπειρία τους όταν απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση μέσα στην υπερταχεία Thalys που κινείτο στη Γαλλία με προορισμό το Παρίσι, με περίπου 500 επιβάτες το 2015. Η ταινία είναι μια διασκευή για τον κινηματογράφο του βιβλίου «The 15.17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train and The American Heroes» («Το τραίνο των 15.17 για το Παρίσι: Η αληθινή ιστορία ενός τρομοκράτη, ενός τραίνου και οι Αμερικανοί ήρωες») που έγραψε ο βετεράνος δημοσιογράφος Τζέφρι Ε. Στερν και οι τρεις Αμερικανοί, γράφει το Hollywood Reporter. Όταν οι Άντονι Σάντλερ (σπουδαστής κολεγίου), Άλεκ Σκαρλάτος (μέλος της Εθνοφρουράς του Όρεγκον) και Σπένσερ Στόουν (αεροπόρος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ), ταξίδευαν σιδηροδρομικώς από τις Βρυξέλλες στο Παρίσι το 2015, εντόπισαν έναν άνδρα που έφερε ένα ΑΚ47 Καλάσνικοφ και ένα μαχαίρι που επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση. Οι τρεις τους ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και έσωσαν τους 500 επιβάτες της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο ο Στόουν τραυματίστηκε με μαχαίρι στη διάρκεια συμπλοκής. Το περιστατικό καλύφθηκε εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης και οι τρεις άνδρες επαινέθηκαν για τη γενναιότητά τους. Τιμήθηκαν με το μετάλλιο της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής, την υψηλότερη διάκριση της χώρας και συνάντησαν τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα που τους αποκάλεσε «τους καλύτερους της Αμερικής». Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sacramento Bee, εκτός από τους τρεις γενναίους άνδρες, ρόλους θα ερμηνεύσουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Τζένα Φίσερ, Τζούντι Γκριρ και Ρέι Κορασάνι.

ΠΗΓΗ News.gr