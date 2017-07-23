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Αγγίζει τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα
Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα
Αγγίζει τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 37 ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΩΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 36 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΟΠΙΚΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΕΧΡΙ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 37 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΕΧΡΙ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΚΩΣ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΠΗΓΗ News.gr