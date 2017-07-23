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        Αγγίζει τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα

        Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα

        23/07/2017 • 21:42
        • Αγγίζει τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα
        Αγγίζει τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα
        • shares
        Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός αύριο Δευτέρα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 37 ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΩΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 36 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΟΠΙΚΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΕΧΡΙ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 37 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΕΧΡΙ 4 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΚΩΣ ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.


        ΠΗΓΗ  News.gr
        ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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