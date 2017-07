Game of Thrones: 90 εκατ. παράνομοι θεατές για την πρεμιέρα του 7ου κύκλου

Το Game of Thrones είναι μια σειρά που έχει καταφέρει να τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, με πολλά ρεκόρ στο ενεργητικό της. Ωστόσο, ένα από αυτά μάλλον δεν ευχαριστεί καθόλου το HBO, το κανάλι που την προβάλει. Η σειρά έχει μπει στη λίστα με τα περισσότερα downloads ever. Όσο περνούν τα χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές και αυτό με τη σειρά του σημαίνει περισσότερα παράνομα downloads, ακόμη και αν οι υπεύθυνοι κάνουν ότι μπορούν να περιορίσουν την πειρατεία. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης πειρατικού περιεχομένου, MUSO, το πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν που προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή, κατάφερε να έχει 90 εκατομμύρια παράνομους θεατές ανά τον πλανήτη. Ο αριθμός είναι τεράστιος, αλλά είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός αν συγκριθεί με τα 16 εκατ. τηλεθεατών που παρακολούθησαν την πρεμιέρα μέσω του HBO. Οι περισσότερες παράνομες προβολές προήλθαν από τις ΗΠΑ (15.1 εκατ.), ακολουθεί η Μ. Βρετανία (6.2 εκατ.), η Γερμανία (4.9 εκατ.), Ινδία και Ινδονησία συμπληρώνουν το top 5 με 4.3 εκατ., η κάθε μια. Το «Game of Thrones» season 7 episode 1 είχε 77.9 εκατ. streams, κατέβηκε 8.3 εκατ. φορές από public trackers, 4.9 εκατ. direct downloads και 500.000 downloads από private trackers. Πηγή: techblog