Οκτώ καλοκαιρινές στάσεις στο Μαραθώνα

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Fragma

Πληροφορίες

Διαβάστε ολόκληρο το θέμα στο www.greekguide.com

Σε απόσταση περίπου 45 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, ο ιστορικός δήμος του Μαραθώνα αποτελεί πάντα μια καλή ιδέα για εύκολη και γρήγορη εκδρομή. Το φράγμα της ομώνυμης τεχνητής λίμνης είναι ένα από τα εντυπωσιακά αξιοθέατα, ενώ οι παραλίες θα σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεστε πολύ μακριά από την πόλη. Βολτάρουμε στην περιοχή και κάνουμε δροσερές στάσεις σε ταβερνάκια πάνω στο κύμα, beach bars και φημισμένα στέκια με ατμόσφαιρα νησιού και ωραία θέα. Ο Μαραθώνας έχει κάτι για κάθε γούστο και διάθεση. Φύγαμε για μια μονοήμερη; Το Moraitis Beach λειτουργεί από το 1979 και θεωρείται αδιαμφισβήτητα ένα από τα σημεία αναφοράς της παραλίας του Σχοινιά. Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη της Αθήνας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 45 χλμ. από το κέντρο της πόλης, θα έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε μια απολαυστική ημέρα. Στο χώρο της παραλίας μπορείτε να ξεκουραστείτε στις ξαπλώστρες, να κάνετε δροσιστικές βουτιές στη θάλασσα και εν συνεχεία να χαρείτε τον καλοκαιρινό ήλιο πίνοντας έναν παγωμένο καφέ ή ένα super καλοκαιρινό cocktail. Συνοδέψτε την παραγγελία σας με κάποιο από τα snacks, τις δροσερές σαλάτες ή τα burgers του καταλόγου. Οι λάτρεις της υγιεινής διατροφής προτιμήστε κάποιο από τα πράσινα d-tox ή τα ποικίλα smoothies. Από τα δυνατά σημεία του τα full moon parties κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο χώρο λειτουργεί και sports center με windsurfing, water ski και wakeboard.Σχοινιάς, Μαραθώνας, τηλ. 22940 55965, www.moraitisbeach.com , fb page: Moraitis Beach Συνδυάστε την επίσκεψή σας στον ιστορικό δήμο με ένα απολαυστικό γεύμα by the sea σε μία από τις πιο παραδοσιακές και πιο παλιές ψαροταβέρνες στην παραλία του Μαραθώνα (στο ανατολικό τμήμα της). Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, αλλά και διάφοροι ουζομεζέδες γεμίζουν το τραπέζι σας μυρίζοντας ακόμη ιώδιο, καθώς προέρχονται από τα καΐκια ψαράδων της περιοχής. Μπαρμπούνια, κουτσομούρες, σφυρίδες, μπακαλιάρος και φαγκρί είναι κάποιες από τις best seller επιλογές. Πιάτα-σημεία αναφοράς είναι η ολόφρεσκη, σπιτική ψαρόσουπα, η γαριδομακαρονάδα, το συμιακό γαριδάκι και η καραβιδόψυχα. Διαθέτει τραπεζάκια πάνω στην άμμο για πιο ρομαντικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.Ποσειδώνος 3, Παραλία Μαραθώνα, τηλ. 22940 55237 Σημείο αναφοράς για τα 70s, 80s και 90s, το θρυλικό Marathon Beach Resort στη Νέα Μάκρη ανακαινίστηκε ριζικώς και αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλαρές στιγμές, μακριά και ταυτόχρονα όσο κοντά χρειάζεται από το κέντρο της Αθήνας. Εδώ μπορείτε να έρθετε για να χαλαρώσετε by the pool, κάνοντας ατελείωτες βουτιές και ηλιοθεραπεία. Lounge και happy μουσικές σας κρατάνε συντροφιά όσο απολαμβάνετε κάποιο από τα signature refreshments, όπως το express sun tan (καρότο, μάνγκο, καρπούζι και φυσικός χυμός πορτοκαλιού) ή το coconut & lime lemonade (καρύδα και lime με δροσιστική Sprite). Στο Bayside Restaurant θα έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε γευστικές προτάσεις της μεσογειακής κουζίνας.Λεωφόρος Ποσειδώνος 12, Νέα Μάκρη, τηλ. 22940 95022, www.marathonbeachresort.com , fb page: Marathon Beach Resort Το Πλέστι είναι ένα ζαχαροπλαστείο με σχεδόν 30 χρόνια παράδοσης στο χώρο. Βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα της Νέας Μάκρης και αποτελεί μία από τις πιο γλυκές γωνιές της περιοχής. Θα σας κερδίσει με τον προσεγμένο χώρο του, τα εξαιρετικά γλυκά του και, τώρα το καλοκαίρι, με το παγωτό του. Η δεύτερη γενιά ιδιοκτητών βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της επιχείρησης και διατηρεί τις σταθερές αξίες των ιδρυτών της. Αυτές δεν είναι άλλες από τις παραδοσιακές συνταγές και την επιμονή στην ποιότητα και την αγνότητα των πρώτων υλών. Εκτός των άλλων, στις βιτρίνες του θα βρείτε περισσότερες από 25 γεύσεις σε παγωτό που παρασκευάζεται στο εργαστήριο του ζαχαροπλαστείου. Μπορείτε να το απολαύσετε στον όμορφο εξωτερικό χώρο που διαθέτει το κατάστημα.31ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Αγία Μαρίνα, Νέα Μάκρη, τηλ. 22940 91636, fb page: Το Πλέστι ζαχαροπλαστείο Με ασυναγώνιστο ατού του το εξαιρετικό location –βρίσκεται σχεδόν πάνω στη λίμνη του Μαραθώνα, στο σημείο όπου το δάσος της περιοχής συναντά τα νερά της τεχνητής λίμνης– προσφέρει απρόσκοπτη και μαγική θέα στη λίμνη του Μαραθώνα και το ομώνυμο φράγμα και αδιαμφισβήτητα η πιο μαγική ώρα να το επισκεφτείτε είναι εκείνη του ηλιοβασιλέματος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, αποτελεί και την ιδανικότερη επιλογή για να κλείσετε την ημέρα σας με τον ομορφότερο τρόπο. Απολαύστε τον καφέ σας με γευστικά snacks ή κάποιο από τα λαχταριστά γλυκά του.Λίμνη Μαραθώνα, τηλ. 210 8143415, www.fragma.gr , fb page: Fragma Coffee Restaurant (Official)