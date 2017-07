Τα 7.000 δολάρια του Τζόνι Ντεπ για την… Καρντάσιαν

Ποιος να το έλεγε ότι ο Τζόνι Ντεπ θα είχε (έμμεσες) σχέσεις με την Κιμ Καρντάσιαν! Ο διάσημος χολιγουντιανός ηθοποιός, φέρεται να έβαζε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την απόκτηση πανάκριβων αντικειμένων, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν από νέα δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από τον ιστότοπο Hollywood Reporter. αλωγιστες Ο 54χρονος σταρ, είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά της εταιρείας The Management Group (TMG), από την οποία διεκδικεί περί τα 25 εκατ. δολάρια, κατηγορώντας τους, μεταξύ άλλων, για κακοδιαχείριση των οικονομικών του και απόκρυψη των όσων εξόδων έκαναν για εκείνον. Στην αντίπερα όχθη, οι διαχειριστές των οικονομικών του Ντεπ, τον κατηγορούν για αλόγιστες δαπάνες που τον οδήγησαν στην απώλεια εκατομμυρίων. Αυτή τη φορά, οι υπεύθυνοι της TMG πρόσθεσαν νέες λεπτομέρειες αναφορικάα με τις δπάνες του ηθοποιού, όταν ειδοποιήθηκαν από το δικαστήριο να επαναπροσδιορίσουν τα επιχειρήματά τους σχετικά με τα έξοδα του λαοφιλούς καλλιτέχνη. Όπως ισχυρίστηκαν, ο Ντεπ χρέωσε πάνω επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του με περισσότερα από 500.000 δολάρια σε χρεώσεις μίσθωσης αποθήκης όπου φύλασσε μια σειρά από αντικείμενα, όπως τσάντες και είδη ταξιδίων της Prada αξίας 17.000 δολαρίων, και έναν καναπέ από το ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» αξίας 7.000 που αγόρασε ως δώρο στην κόρη του, Lily-Rose. Οι πρώην οικονομικοί διαχειριστές του, είχαν ισχυριστεί ότι ο ηθοποιός ξόδευε περί τα 2 εκατ. δολάρια το μήνα -από τα οποία τα 30.000 ήταν μόνο για κρασί.

ΠΗΓΗ News.gr