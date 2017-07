Η Linkage Greece παρουσίασε την Carla Harris

Η Linkage Greece για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργάνωσε θεματική ομιλία με επίκεντρο την ηγεσία, την Παρασκευή 14 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με προσκεκλημένη την αναγνωρισμένη ομιλήτρια Carla Harris, Vice Chairman, Wealth Management, Managing Director στη Morgan Stanley. Η δυναμική Αμερικανίδα ηγέτης, ταξίδεψε πάνω απο 500 στελέχη μεγάλων Ελληνικών και Πολυεθνικών Εταιρειών που παρακολούθησαν την ομιλία σ’ ένα ταξίδι με θέμα: «Pearls of Leadership». Η προσέλευση στο Μέγαρο Μουσικής ξεκίνησε απο νωρίς καθώς οι συμμετέχοντες απόλαυσαν πρωϊνό και καφέ με ακούσματα Live Jazz Μουσικής απο τους φημισμένους μουσικούς Ανδρέα Πολυζωγόπουλο (τρομπέτα) και Δημήτρη Καλαντζή (πλήκτρα).Πριν την έναρξη της ομιλίας, έξι επιφανείς Έλληνες απηύθυναν το δικό τους “Declaration of Leadeship”, ο Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, η Ευτυχία Κασελάκη, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής (Λιανική Τραπεζική) στην Τράπεζα Πειραιώς, η Φιλίππα Μιχάλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ALLIANZ, η Ιωάννα Λαλαούνη, Πρόεδρος του Μουσείου Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, η Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοϊας Σοφία Μπεκατώρου και ο Θόδωρος Λιακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος στην Johnson & Johnson Ελλάς, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές τους στιγμές καταλήγοντας στη σημασία της Ηγεσίας και ιδιαίτερα της λήψης σωστών αποφάσεων κάτω από στιγμές έντονης πίεσης! Επιπλέον, φέτος για δεύτερη φορά η Linkage Greece βράβευσε τον Ηγέτη που ξεχώρισε την προηγούμενη χρονιά στον τομέα της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Έτσι, οι κκ. Δημήτρης Παπανικητόπουλος (Πρόεδρος Linkage Greece) και ο Αρτέμης Μυρόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος Linkage Greece) βράβευσαν ως Leader Of The Year, τις «Γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού» σαν αναγνώριση της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην άμυνα της χώρας και στη δημιουργία παραδείγματος θάρρους και προσφοράς προς όλους τους Έλληνες. H Carla Harris, μία από τις πιο ισχυρές και δυναμικές γυναίκες της Wall Street παρουσίασε και μοιράστηκε μαζί με το κοινό τις «Πέρλες Ηγεσίας» της, όπως η ίδια αποκαλεί την εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια των είκοσι εννέα και πλέον χρόνων της εργασιακής της εμπειρίας στη Wall Street και πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία, βοηθώντας οποιονδήποτε να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις του χώρου εργασίας.H καταξιωμένη ομιλήτρια μίλησε για τις αποδεδειγμένες στρατηγικές που έχουν βοηθήσει την ίδια και συζήτησε τη σημασία και τη δύναμη των αντιλήψεων στον εργασιακό χώρο, τις σημαντικές σχέσεις που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και τη δύναμη της αυθεντικότητας ως μέρος Ισχυρής Ηγεσίας. Στο τέλος της ομιλίας δέχτηκε ερωτήσεις από το κοινό, Στελέχη μεγάλων Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων, και έκλεισε την ομιλία της τραγουδώντας μαζί με όλο το ακροατήριο ένα απο τα τραγούδια της.Τα τελευταία χρόνια, η Linkage Greece διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση το θεσμό των Summer Sessions, τα οποία αποτελούν μαθήματα ηγεσίας με ομιλητές διεθνούς κύρους. Μπροστά σε εκατοντάδες θεατές, δεκάδες ηγετικές ομάδες μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ο επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος στις Άνδεις Nando Parrado, οι προπονητές Zeljko Obradovic & Δημήτρης Ιτούδης, ο πρώην αστροναύτης της NASA Dr. Scott Parazynski και ο Guru της καινοτομίας, Stephen Shapiro είναι μερικοί μόνο από τους ομιλητές που έχουν φιλοξενηθεί από την Linkage Greece.Η Linkage είναι ο παγκόσμιος κυρίαρχος στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα ηγεσίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής, ανάπτυξης καθώς και εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης και management. H Linkage πρωτοπορεί και κεφαλαιοποιεί τη διεθνή της εμπειρία και εξειδίκευση, με όχημα τα εκπαιδευτικά της προγράμματα και εξελίσσεται ως η πιο ισχυρή σχολή ηγεσίας στην Ελλάδα. Η στρατηγική παρουσία της πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τους πρωτοπόρους στο εγχώριο Leadership Management, Δημήτρη Παπανικητόπουλο (Πρόεδρος Linkage Greece) και Αρτέμη Μυρόπουλο (Διευθύνων Σύμβουλος Linkage Greece). Η εταιρία παρέχει στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες tailor-made στρατηγικές συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ανάπτυξη δυνατοτήτων μέσα από εκπαιδευτική εμπειρία καθώς και προσαρμοσμένες υπηρεσίες αξιολόγησης.