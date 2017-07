Στον προθάλαμο της αναπτυξιακής τράπεζας των BRICS η Ελλάδα

Τους όρους και τις διαδικασίες για την αποδοχή νέων μελών στην Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (New Development Bank) ενέκρινε το διοικητικό της συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Συγκεκριμένα, κατά την τρέχουσα περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΑΤ βρίσκεται στη φάση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της πρώτης λίστας χωρών που θα μπορούν να ξεκινήσουν προκαταρκτικές συζητήσεις για την εισδοχή τους στην Τράπεζα. Κάθε χώρα που επιθυμεί τη συμμετοχή της, θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, υποβάλλοντας επίσημη επιστολή προκειμένου να ξεκινήσουν, ως άνω αναφέρθηκε, οι εν λόγω συζητήσεις με τους αρμοδίους της NDB. Όπως είναι γνωστό, βάσει πρόσφατης απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ, το Υπουργείο Οικονομικών εξουσιοδοτήθηκε να αποστείλει επίσημη επιστολή προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (New Development Bank), στην οποία μέτοχοι είναι οι χώρες των BRICS. Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών συζητήσεων, με βάση τους όρους της Τράπεζας, μπορούν να αρχίσουν οι επίσημες συζητήσεις που θα αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών, πολιτικές και προτεραιότητες της Τράπεζας και της υποψήφιας χώρας, ποσοστό κεφαλαίων που θα διατεθεί στην υποψήφια χώρα, καθώς και χρονοδιάγραμμα έγκρισης και αποδοχής της ως μέλους της NDB. Μετά το πέρας των επίσημων διαπραγματεύσεων, η Τράπεζα θα ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάληξή τους, καθώς και για τους όρους συμμετοχής της υποψήφιας χώρας στην NDB. H Ελλάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα εκπροσωπείται από έναν διοικητή (GOVERNOR) και έναν αναπληρωτή διοικητή (ALTERNATE GOVERNOR), ενώ θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από ένα διευθυντή (DIRECTOR) και έναν αναπληρωτή του (ALTERNATE DIRECTOR) που θα ορίζονται από την ομάδα χωρών (προφανώς της ΕΕ) στην οποία θα ενταχθεί η Ελλάδα [υπενθυμίζεται ότι το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB)]. Σημειώνεται ότι η NDB ιδρύθηκε από τις Χώρες BRICS και ως εκ τούτου έχει εξασφαλιστεί τόσο ότι η διοίκηση, όσο και ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκείται και θα προέρχεται από τις χώρες αυτές. Η NDB υποστηρίζει επενδυτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χωρών – μελών της, χρηματοδοτεί έργα υποδομών που είναι βιώσιμα στο πλαίσιο της στρατηγικής της 2017-2021. Επίσης, χρησιμοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για το σκοπό αυτό, όπως εγγυήσεις, έκδοση ομολόγων, συγχρηματοδότηση έργων με άλλους πολυμερείς χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς κτλ. Τα έργα θα αφορούν κυρίως sovereign operations (δηλαδή έργα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς φορείς με την εγγύηση του Δημοσίου). Σημειώνεται ότι η επέκταση χρηματοδότησης και στα ιδιωτικά επιχειρηματικά σχέδια (projects) δεν αποκλείεται. Αναλυτικότερα, η NDB θα εστιάσει το ενδιαφέρον της σε έργα καθαρής ενέργειας, υδάτινων πόρων, άρδευσης, αστικής ανάπτυξης, υγιεινής κ.α. Έως τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 15 επιχειρηματικά σχέδια (projects), προβλέπεται δε, ότι ο αριθμός τους θα φτάσει τα 75 μέχρι το 2021 σε ετήσια βάση.

ΠΗΓΗ News.gr