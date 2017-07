Πρώην μέλος συμμορίας άφησε το δρόμο και έγινε πολυεκατομμυριούχος

«Τι είχαμε, τι χάσαμε»

Συμμορία όπως... επιχείρηση

Στην ηλικία των 13, ήταν ήδη «μπλεγμένος σε ένα σωρό ιστορίες» μιας και ο πατέρας του ήταν αδύνατον να τον συγκρατήσει - είχε υποκύψει στον εθισμό των ναρκωτικών. Χωρίς να έχει κάπου να στραφεί και παλεύοντας με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και τη δυσλεξία, εγκατέλειψε το σχολείο και γρήγορα στράφηκε στη κλειστή και επικίνδυνη ζωή μιας συμμορίας. Η ιστορία του ίσως να είχε τραγικό φινάλε, αλλά ο Ryan Blair πέταξε μακριά την παλιά του ζωή και από σκιά του εαυτού του κατάφερε και έγινε ένας πετυχημένος πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας.Στο βιβλίο του «Nothing to Lose, Everything to Gain» ( Τι είχαμε, τι χάσαμε), βιβλίο που έγραψε μετά την περιπέτειά του ως μέλος της τοπικής συμμορίας στην ελεεινή γειτονιά όπου μεγάλωσε στο Torrance της Καλιφόρνια, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Γρήγορα αντιλήφθηκα πώς λειτουργούσε το σύστημα, πώς οι κυρίαρχοι του δρόμου κρατούσαν τους εαυτούς τους στην εξουσία μέσω της επιρροής και της χειραγώγησης. Παρατήρησα πως οι μεγαλύτεροι χρησιμοποίησαν τη δωροδοκία και το φόβο για να βάζουν τα νεώτερα παιδιά να κάνουν τα εγκλήματά τους και είδα πώς οι νέοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν... Αποκτούσαν με αυτό τον τρόπο σεβασμό στη γειτονιά». Μέχρι την ηλικία των 16, είχε συλληφθεί πάνω από δέκα φορές και την τελευταία φορά που πέρασε το κατώφλι της αστυνομίας, αντιμετώπισε τετραετή ποινή φυλάκισης, Η ζωή του φαίνεται πως άλλαξε ρώτα στα 18, όταν η μητέρα του σχετίστηκε ρομαντικά και αργότερα παντρεύτηκε, τον εύπορο επιχειρηματία Robert Hunt. «Όταν ο πατριός μου μου πρόσφερε μια διαφορετική προοπτική σε άλλη, καλύτερη γειτονιά, σκέφτηκα ότι ήταν μια ευκαιρία που μου έδινε ο Θεός. Έπρεπε να φύγω από αυτό το περιβάλλον», έχει πει σε συνέντευξή του. Ο Hunt του προσέφερε, εκτός από ένα ασφαλές περιβάλλον και μια πατρική φιγούρα, και μια ευκαιρία να εργαστεί σε μια από τις εταιρείες του αρκεί να συνέχιζε το σχολείο. Συμφωνία που τηρήθηκε επιτυχώς. Έπειτα από καταρτισμένες σπουδές, κατάφερε στα 21 να ιδρύσει τη δική του εταιρεία, μια υπηρεσία επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών. «Πολύ πριν γίνω πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ήμουν ένα παιδί με φάκελο στην αστυνομία και με πολλά ψυχικά τραύματα από τη χρόνια κακοποίηση από τον πατέρα μου». Αν και η αρχική του επιχειρηματική κίνηση δεν στέφθηκε με επιτυχία, ακολούθησε ένα δεύτερο εγχείρημα. Αυτή τη φορά, η εταιρεία SkyPipeline, ένας πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών, ήταν κάτι παραπάνω από επιτυχημένη: Η start up πωλήθηκε για 25 εκατομμύρια δολάρια το 2004, κάνοντας τον Blair εκατομμυριούχο σε ηλικία 25 ετών.«Υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία στις συμμορίες. Μια εγκληματική οργάνωση έχει αρκετές ομοιότητες με μια νόμιμη επιχείρηση γιατί και οι δυο λειτουργούν με παρόμοιο οικονομικό σύστημα», λέει με αρκετή ίσως δόση αλήθειας. Το 2005, βλέποντας τον τραπεζικό του λογαριασμό να χάνει σε μηδενικά εξαιτίας του λαμπερού τρόπου ζωής του, ιδρύει την ViSalus, ένα brand με προϊόντα αδυνατίσματος - κέρδισε το βραβείο DSN Global Turn Around το 2010, όταν κατάφερε να μετατρέψει το χρέος των 6 εκατ. δολαρίων της εταιρείας, σε κέρδος 150 εκατομμυρίων δολαρίων 16 μήνες αργότερα! Στα 40 του χρόνια σήμερα, ο Blair απολαμβάνει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, μακριά από τα φαντάσματα του παρελθόντος. Με αφορμή το βιβλίο του, γύρισε τη χώρα μιλώντας για τις περιπέτειές του που τον οδήγησαν στην κορυφή ενώ πριν μερικά χρόνια η ζωή του πέρασε και μπροστά στις κάμερες καθώς γυρίστηκε σε ντοκιμαντέρ οι ημέρες του ως συμμορίτης (δείτε το φιλμ στο www.ntldocumentary.com .) «Είμαι 100% ανοιχτός στο να προσλάβω κάποιον με ποινικό μητρώο, αλλά αρκεί αυτό το άτομο να είναι ειλικρινές με το παρελθόν του», λέει και μάλλον το εννοεί.