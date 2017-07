Ετοιμάζεται δραματική σειρά εμπνευσμένη από τη ζωή της Μαράια Κάρεϊ

Η ιστορία της πορείας προς τη δόξα της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, Μαράια Κάρεϊ θα είναι το θέμα δραματικής τηλεοπτικής σειράς. Το τηλεοπτικό δίκτυο Starz ετοιμάζει τη σειρά που θα βασίζεται στις πραγματικές εμπειρίες της σούπερ σταρ της μουσικής με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη για το εύρος φωνή της, (φθάνει τις πέντε οκτάβες) με την Κάρεϊ να είναι εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον επί πολλά χρόνια φίλο της, Μπρετ Ρέιτνερ. Η τηλεοπτική σειρά σε σενάριο της Νίνα Κόλμαν του «Mahogany» διαδραματίζεται το 1986 στη Νέα Υόρκη και καταγράφει την άνοδο στη μουσική σκηνή ενός φιλόδοξου 16χρονου κοριτσιού. Είναι η ιστορία μιας μιγάδας που γεννήθηκε στο Χάτινγκτον, αλλά μεγάλωσε στο Γκρίνλοουν του Λονγκ 'Αιλαντ, μιας επίδοξης τραγουδίστριας και τραγουδοποιού που πέρασε δύσκολη παιδική ηλικία εξαιτίας του διαζυγίου των γονιών της, όταν ήταν τριών ετών, επιβίωσε όμως και έγινε η σπουδαιότερη γυναίκα καλλιτέχνης όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων. Μετά την αποφοίτησή της από το Harbourfields High School το 1987, η Κάρεϊ μετακόμισε στο Μανχάταν και εργάστηκε μεταξύ άλλων ως σερβιτόρα, ενώ σπούδαζε κοσμετολογία και ακολούθησε μουσική καριέρα. Ο πρόεδρος της Columbia Records, Τόμι Μοτόλα την έπεισε να υπογράψει συμβόλαιο και από το πρώτο της άλμπουμ, «Mariah Carey» (1990), αναδείχθηκαν τεράστιες επιτυχίες. Η άνοδός της στην κορυφή ήταν μετεωρική, ξεκινώντας την καριέρα της με πέντε διαδοχικές Νο 1 επιτυχίες στο ΗΠΑ Billboard Hot 100 chart, το 1990-91 αρχικά με το «Vision Of Love» και συνεχίζοντας με τα «Love Takes Time», «Someday», «I Do not Wanna Cry» και «Emotions». Σύμφωνα με τα Guinness World Records, η Κάρεϊ, μαζί με τη Σελίν Ντιον και την Γουίτνεϊ Χιούστον έχουν πουλήσει 200 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και είναι στη δεύτερη θέση με τη Madonna στην πρώτη, με περίπου 300 εκατομμύρια άλμπουμ. Καλές κριτικές απέσπασε ως ηθοποιός για τον ρόλο της στο «Precious» (2009). Η προσωπική ζωή της Μαράια Κάρεϊ ήταν λιγότερο ομαλή. Ήταν παντρεμένη με τον Μοτόλα από το 1993 έως το 1997. Μετά τον χωρισμό παντρεύτηκε τον τραγουδιστή-ηθοποιό και παρουσιαστή του αμερικανικού σόου «Got Talent» Nick Cannon με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Ο γάμος τερματίστηκε με την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον Κάνον τον Δεκέμβριο του 2014. Η Κάρεϊ και ο μεγιστάνας των καζίνο και παραγωγός του Hollywood, Τζέιμς Πάκερ, αρραβωνιάστηκαν στη Νέα Υόρκη στις 21 Ιανουαρίου 2016, αλλά αυτή η σχέση έληξε τον Οκτώβριο. Η Κόλμαν θα είναι υπεύθυνη παραγωγής και εκτελεστική παραγωγός της σειράς μαζί με την Κάρεϊ και την υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Στέλα Μπουλόχνικοφ μέσω της εταιρείας τους, Magic Carpet Productions, όπως επίσης και οι Μπρετ Ρέιτνερ Ρέιτνερ και Τέρι Γουάινμπεργκ. Η άνοδός της στην κορυφή ήταν μετεωρική, ξεκινώντας την καριέρα της με πέντε διαδοχικές Νο 1 επιτυχίες στο ΗΠΑ Billboard Hot 100 chart, το 1990-91 αρχικά με το «Vision Of Love» και συνεχίζοντας με τα «Love Takes Time», «Someday», «I Do not Wanna Cry» και «Emotions». Η βραβευμένη με Γκράμι ντίβα της pop είναι έτοιμη να ξεκινήσει καλοκαιρινή περιοδεία στην Αμερική με τον Λάιονελ Ρίτσι. Η τραγουδίστρια παρουσίασε τη ζωή της στο ριάλιτι «Mariah's World» στο τηλεοπτικό δίκτυο E!News.

ΠΗΓΗ News.gr