Ποια είναι τα πέντε funds που περιμενουν την Ελλάδα να βγει στις αγορές

Σε crash test για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές εξελίχθηκαν οι δημοπρασίες εντόκων γραμματίων την περασμένη εβδομάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης εντόκων γραμματίων καλύφθηκε - κατά 59% - όχι από τις ελληνικές τράπεζες, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά από ξένους επενδυτές, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικά assets είναι διαρκώς αυξανόμενο, δεδομένου ότι η Αθήνα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδο στις αγορές. Σε συνδυασμό με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να άρει τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζει κυρίως συμβολικό ενδιαφέρον, το κλίμα επενδυτικά για τη χώρα μας διαγράφεται με θετικούς ρυθμούς, όπως αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η εφημερίδα Επένδυση. Συν τοις άλλοις, στοιχεία της Bank of America Merrill Lynch, δείχνουν ότι οι ελληνικοί τίτλοι αποτελούν την top ομολογιακή επένδυση του 2017, με κέρδη 26,3%, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας εάν τελικά η Αθήνα επιχειρήσει τα επόμενα 24ωρα τη φημολογούμενη πενταετή έκδοση. Οι κυριότεροι υποψήφιοι επενδυτές είναι η Bank of New York Mellon, για την οποία φαίνεται ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα. Η επενδυτική εταιρεία διαχειρίζεται 1,7 τρισ. δολάρια σε κεφάλαια και έχει στρέψει στο ενδιαφέρον της στην Αθήνα από το 2014. Πλέον η ΒΝΥ Mellon δείχνει και πάλι το ενδιαφέρον της για την Ελλάδα, καθώς η θυγατρική της Standish Mellon Asset Management, η οποία διαχειρίζεται 160 δισ. δολάρια από τη Βοστώνη, όπου βρίσκεται η έδρα της, συμμετείχε στις πρόσφατες επαφές του Ευκλείδη Τσακαλώτου με επενδυτές. Με τον κύριο Τσακαλώτο συναντήθηκαν επίσης και στελέχη της Pimco, ωστόσο δεν έχουν ακόμη διασαφηνιστεί οι προθέσεις της. Μάλιστα προ μηνών ο επικεφαλής του χαρτοφυλακίου της στη Γερμανία, Άντιρου Μπόζομγουορθ, ανέφερε στο Reuters ότι η Pimco βρισκόταν σε διαδικασία ρευστοποίησης ελληνικών ομολόγων που είχε στην κατοχή της. Πιθανότατα στους μετέχοντες στη διαδικασία θα βρίσκονται οι θεωρούμενοι «σταθεροί» επενδυτές όπως η Greylock Capital, της οποίας ο διαχειριστής, Ντιέγκο Φέρο, έχει πάντα στραμμένο το ενδιαφέρον του προς τη χώρα μας. Μεταξύ αυτών που αναμένουν τις εξελίξεις είναι και ο Μαρκ Ντάουνινγκ της Blue Asset Management, καθώς οι διαχειριστές της είχαν επίσης συνάντηση με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στο Λονδίνο προ ημερών και οι ίδιοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα. Θετικά κινείται προς τη χώρα μας και ο Μαρκ Νας, της Old Mutual Global Investors, γνωστός από τα παλιά στην Αθήνα, όταν δούλευε για τον επενδυτικό κολοσσό, Invesco. Ο Νας είναι το πρόσωπο που είχε συμμετάσχει στην έξοδο της Αθήνας στις αγορές το 2014. Η εταιρεία του σήμερα διατηρεί θέσεις στα ελληνικά 15ετή ομόλογα, ενώ δηλώνει ότι θα θεωρούσε ελκυστική μία 5ετή έκδοση με απόδοση που θα κυμαίνεται στα επίπεδα του 4% έως 5% .

ΠΗΓΗ News.gr