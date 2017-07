Πού τρώμε πρωινό στην Μύκονο

Central

Rocabella Mykonos

The Liberty Breakfast Room

Bowl

Lotus

Το πρώτο γεύμα της ημέρας για κάποιους είναι το πιο σημαντικό και δικαίως. Μεγάλη υπόθεση να απολαύσεις ένα σωστό πρωινό, ιδίως στις διακοπές σου, χωρίς να ταλαιπωρείσαι ψάχνοντας στα τυφλά και να πέφτεις σε τουριστικές παγίδες που συχνά απογοητεύουν. Γράφει ηΕπίσης, αν οι πρωινές σου αναζητήσεις γίνονται στην Μύκονο, έχεις ίδιες πιθανότητες να ανήκεις στους ανθρώπους που ξεκινούν την μέρα τους νωρίς και άλλες τόσες ένα είσαι ένας από εκείνους που κλείνουν την ημέρα τους νωρίς... το πρωί. Αυτό δεν έχει και πολύ σημασία, μιας και οι επιλογές σου στο νησί των Ανέμων, είναι ικανές να σε αποζημιώσουν όποια ώρα της ημέρας κι αν θελήσεις να απολαύσεις το πρωινό που σου αξίζει. Παραδοσιακές κυκλαδίτικες συνταγές, ελληνικά πρωινά που τιμούν διάφορες περιοχές της χώρας μας, αλλά και επιλογές καθιερωμένες διεθνώς πολλές φορές σε δημιουργικές βερσιόν έρχονται να συνθέσουν ένα αξιόλογο «καλάθι» επιλογών. Παρακάτω θα βρεις εννιά από εκείνες που δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ.Αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μας breakfast spots που μπήκε στην λίστα μας τα δύο τελευταία χρόνια και παράλληλα αποτελεί ακόμη και σήμερα «μυστικό» για το ευρύ κοινό. Στον νέο Περιφερειακό της Μυκόνου, στην ευρύτερη περιοχή της Αργύραινας, βρίσκεται το ανακαινισμένο Central, που έχει επενδύσει σοβαρά στον κατάλογο πρωινού. Εδώ θα απολαύσετε την πληρέστερη πρόταση κυκλαδίτικου πρωινού στη Μύκονο. Την επιμέλεια του μενού έχει αναλάβει ο γνωστός και από το Bakalo, chef Γιάννης Γαβαλάς, που έχει στήσει έναν κατάλογο άξιο συγχαρητηρίων. Κι αυτό γιατί η πρότασή του προσφέρει το αυτονόητο και παράλληλα δυσεύρετο. Απλότητα, ποιότητα, γεύση. Παραδοσιακές συνταγές, κυκλαδίτικα προϊόντα και δημιουργικότητα παντρεύονται εδώ με εξαιρετικό τρόπο. Για να πάρετε μια μικρή γεύση του τι θα δοκιμάσετε, αναφέρουμε το λαδοπαξίμαδο Κυθήρων με κιμά από μυκονιάτικο λουκάνικο, γιαούρτι με σκόρδο και τηγανητό αυγό, την ανδριώτικη φουρτάλια με πατάτα, κολοκύθι, μυκονιάτικο λουκάνικο κ νιώτικο κεφαλοτύρι και την χορτόπιτα με αγριομάραθο Μυκόνου και χειροποίητο φύλλο. New entry του καταλόγου το sandwich με ψητά λαχανικά, ρόκα και ξινότυρο Μυκόνου με βινεγκρετ μπαλσαμικο και θυμαρι σε μαύρο ψωμί βύνης. Στα συν οι πολύ καλές τιμές και οι φιλική εξυπηρέτηση, ενώ το ανακαινισμένο του βεραντάκι με την υπέροχη θέα αποτελεί σίγουρα το καλύτερο σημείο για την «καλημέρα» σας. Ο κατάλογος πρωινού σερβίρεται 07.00-15.00.Νέος Περιφερειακός, Μύκονος, τηλ. 2289077306, facebook page: Central Το πρωινό του Rocabella είναι τόσο καλό και διαθέτει concept που θα σε φέρνει στον Άγιο Στέφανο καθημερινά. Ο chef Στέφανος Τσουκαλάς που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την κουζίνα του Reeza Restaurant, έδωσε για ακόμα μια σεζόν μεγάλη βάση στο πρωινό του ξενοδοχείου που έχει πάρει αρκετές διακρίσεις και συμπεριλαμβάνεται στο «Ελληνικό Πρωινό» του ΞΕΕ. Οι επιλογές σας εδώ συγκεντρώνονται σε μια boutique κάρτα με τον καγιανά (με ντοματίνια, φέτα και μαϊντανό), τα αυγά ποσέ με κρέμα αρσενικού Νάξου και το σφουγγάτο με κολοκύθι, τυροβολιά Μυκόνου και φρέσκια ρίγανη να αποτελούν ήδη τα best sellers της σεζόν. Αξίζει να γνωρίζετε πως υπάρχουν healthy αλλά και vegan επιλογές, θρεπτικοί vitamin χυμοί, ενώ για τον ιδανικό επίλογο ενημερωθείτε για το γλυκό ημέρας. Στις εκπλήξεις που θα αγαπήσετε το κέρασμα-γλύκισμα που έρχεται στην αρχή όπως pancakes, λουκουμάδες και κρέπες ή τηγανίτες για του μικρούς μας φίλους. Το πρωινό σερβίρεται από τις 08.00 έως τις 12.00.Άγιος Στέφανος, τηλ. 22890 28930 www.rocabella-hotel-mykonos.com Facebook page: Reeza Restaurant at Rocabella Mykonos Το λέει και το όνομά του. Το Liberty βρίσκεται στον Περιφερειακό ελάχιστα λεπτά οδικός από την Χώρα, μπήκε στην ζωή της Μυκόνου πέρυσι και έδωσε στο «πρωινό» την σοβαρότητα που του αξίζει. Ένας κατάλογος ικανός να δελεάσει και τους πλέον «ανικανοποίητους», ποικιλία προτάσεων έτσι ώστε να μην βαρεθείς να έρχεσαι ξανά και ξανά και ένας υπέροχος γλυκός χώρος βγαλμένος από καρτέλα με θέμα design του Pinterest. Η αγάπη για τα τοπικά προϊόντα είναι διάχυτη σε όλο τον κατάλογο, υπάρχουν bio προτάσεις, η παρουσίαση των πιάτων είναι κάτι περισσότερο από προσεγμένη και ο καφές του από τους πιο ποιοτικούς στο νησί. Με λίγα λόγια το Liberty είναι το place to be για κάθε breakfast & brunch lover.Νέος Περιφερειακός, τηλ. 2289 024005, facebook page: The Liberty Breakfast Room Λίγο πριν στρίψετε για την παραλία του Ορνού, στο σημείο που τελειώνει ο περιφερειακός, ένα από τα πιο healthy new entry της σεζόν καλωσορίζει όσους ακολουθούν την παγκόσμια γευστική τάση της υγιεινής διατροφής με όλα τα συστατικά που την πλαισιώνουν να μπαίνουν σε ένα μπολ... Οι προτάσεις πρωινού αρκετές, με τα βιολογικά προϊόντα και τα super foods να πρωταγωνιστούν, ενώ δεν λείπουν και οι vegan προτάσεις. Απολαύσαμε το asai smoothie bowl, με ασάι, φράουλες γκρανόλα,και goji berry και ενθουσιαστήκαμε, ενώ το μπολ πρωινού με βραστά αυγά ελευθέρας βοσκής, σιγοψημένα ντοματίνια, πανσέτα άγρια μανιτάρια, αβοκάντο και ρόκα είναι από τα αγαπημένα μας...μπολ! Ο μίνιμαλ χώρος του με την χαρακτηριστική ροζ βούλα στον ένα τοίχο μοιάζει να δένει τέλεια με το concept που σίγουρα συμπεριλαμβάνεται στα πιο ολοκληρωμένα και στοχευμένα του νησιού. Η κάρτα σερβίρεται όλες τις ώρες της μέρας.Ορνός, τηλ. 2289 077659 bowlmykonos.co Ένα από τα παλαιότερα εστιατόρια στο κεντρικό Ματογιάννι, φέτος μας συστήνεται εκ νέου με καινούρια ιδιοκτησία και μας προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. Το Lotus λοιπόν, από φέτος λειτουργεί και μας προσκαλεί από το πρωί για θρεπτικά πρωινά σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Χώρας. Ο κατάλογος καλύπτει όλα τα γούστα και κάθε όρεξη, ωστόσο εμείς γίναμε fan των παρακάτω πιάτων: κολασμένα αυγά μάτια με μπέικον και σπιτικές τηγανιτές πατάτες, λαχταριστή τορτίγια αυγού από ασπράδια, αβοκάντο,ντοματίνια, baby σπανάκι,καρότο και κατίκι Δομοκού, καθώς και το μοναστηριακό ψωμί ολικής,χορσράντις(ρέβα),φρέσκο κρεμμύδι,καπνιστό σολομό με άνιθο,φιλέτο λεμονιού και αυγό ποσέ. Το πρωινό σερβίρεται από τις 09.00 έως τις 15.00.Χώρα, Μύκονος, τηλ. 2289 022881, lotusmykonos.com facebook page: Lotus resto-bar