Πώς είναι ο εθνικός αερομεταφορέας της Βόρειας Κορέας

Η βόρεια Κορέα είναι μια χώρα που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, τόσο εξαιτίας των απειλών που εκτοξεύει ο ηγέτης τους Κιμ Γιονγκ Ουν - συνοδευόμενες και από ρουκέτες -, όσο και ως ταξιδιωτικός προορισμός μιας και έναν βαθμό δυσκολίας για να βρεθεί κανείς στα εδάφη της υπάρχει. Είναι αλίμονο, μια απρόσιτη χώρα, αλλά με έντονο ενδιαφέρον. Μάθετε πάντως, πως η χώρα έχει έναν εθνικό αεροπορικό αερομεταφορέα, η Air Koryo, έχει και αυτός τις δικές του ιδιαιτερότητες. Κατ΄αρχάς,η εταιρεία πετάει μόνο σε δυο προορισμούς- Κίνα και Ρωσία και τέλος. Όσο για τα αεροσκάφη; Αυτά είναι σπάνια της Σοβιετικής εποχής και χρονολογούνται από τη δεκαετία του '60 -οπότε δεν είναι δύσκολο για κάποιον να τα εντοπίσει, όπως γράφει ρεπορτάζ του CNN . Ο ιδιαίτερος αυτός στόλος, αποτελούμενος από αεροσκάφη τύπου Antonov, Ilyushin και Tupolev μαγνήτισε το ενδιαφέρον του φωτογράφου, Άρθουρ Μέμπιους ο οποίος μετά την ενδιαφέρουσα ξενάγησή του στα «άδυτα» της Air Koryo, μετέφερε τη δουλειά του στο βιβλίο «Dear Sky -The Planes and People of North Korea's Airline».