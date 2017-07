PREVIEW – Πώς θα καταφέρετε να εξοικονομήσετε έως 30% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου

Τα τελευταία χρόνια περιόρισα κατά πολύ τις μετακινήσεις μου. Όχι ότι σταμάτησα να βγαίνω από το σπίτι, αλλά φρόντισα να ελαττώσω μία από τις πιο βολικές μου συνήθειες, το αυτοκίνητο. Παλαιότερα έπαιρνα το αυτοκίνητο ακόμα και για αποστάσεις 100 μέτρων από το σπίτι μου έως το περίπτερο ή έως το σούπερ μάρκετ που βρίσκεται δύο τετράγωνα πιο μακριά. Ωστόσο, λίγο τα ακριβά καύσιμα αλλά και η ασφάλεια που πλήρωνα κάθε χρόνο, έδρασαν αποτρεπτικά και με ανάγκασαν να αυξήσω τις μετακινήσεις μου με τα πόδια. Αλλά και στη δουλειά μου συνέβη κάτι ανάλογο. Γνώρισα καλύτερα το μετρό, συναναστράφηκα με περισσότερους ανθρώπους στο ίδιο μεταφορικό μέσο. Η αλήθεια είναι ότι ως καλομαθημένος στην ιδιωτική μετακίνηση, μου στοίχισε. Πρόσφατα άκουσα από ένα φίλο μου ότι κατάφερε να μειώσει τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου του έως και 30%. Ζητώντας του να μου εξηγήσει, αρκέστηκε να μου συστήσει το πρόγραμμα Buy The Mile. Αυτό έκανε, ήταν να ασφαλίσει εκεί το δεύτερο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Ήταν αυτό που έκανε τα λιγότερα χιλιόμετρα και σπάνια έβγαινε από τη βολική του θέση στο γκαράζ. Απευθύνθηκε στην Αnytime, ζητώντας να αλλάξει το συμβόλαιό του και να το αντικαταστήσει με το Βuy The Mile. Όπως μου είπε ασφαλίστηκε εκεί με την προϋπόθεση να μην ξεπερνάει τα 3.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Αυτό είναι και το αρχικό πακέτο, το οποίο ο ίδιος προτίμησε καθώς σπάνια ξεπερνούσε τις 2.000 με 2.5000 χιλιόμετρα ετησίως. «Πολύ λίγα μου φαίνονται! Σίγουρα θα τα ξεπερνάω. Είναι και μακριά η δουλειά βλέπεις… Ξεκινάω κάθε μέρα από το Νέο Κόσμο για να φτάνω στο Γέρακα», εξέφρασα την απορία μου. «Δίκιο έχεις. Ωστόσο το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προσθέσεις επιπλέον 2.000 χιλιόμετρα στο αρχικό πακέτο των 3.000 χιλιομέτρων με μόλις 20 ευρώ. Και αν πάλι δεις ότι τα ξεπερνάς, συμπληρώνεις με ακόμα 2.000, καταβάλλοντας ακόμα 20 ευρώ. Το ανώτατο όριο χιλιομέτρων που μπορείς να διανύσεις είναι 7.000», έσπευσε εκείνος να διευκρινίσει . Όπως μου είπε μάλιστα η μέτρηση γίνεται με έναν ασφαλή και πιστοποιημένο τρόπο μέσω μίας ηλεκτρονικής συσκευής με το όνομα OBD. Για να λειτουργήσει η συσκευή αυτή, πρέπει το αυτοκίνητο να έχει κατασκευαστεί μετά το 2000 ώστε να είναι συμβατό με την OBD. Η τηλεματική συσκευή αποτελεί καινοτομία της Anytime, και μπορεί να μετράει τα χιλιόμετρα που διανύει κάποιος καθημερινά. Επίσης, η γεωγραφική θέση του κάθε αυτοκινήτου διαγράφεται αμέσως μετά τη λήξη της διαδρομής. Βλέποντας τη λύση στο πρόβλημά μου, φρόντισα να προμηθευτώ το Buy The Mile αλλά και τη συσκευή OBD. Εκεί μπορώ να βλέπω όποτε θελήσω τα χιλιόμετρα που έχω διανύσει, πόσα χιλιόμετρα μου απομένουν, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε διαδρομής. Το μόνο που έκανα ήταν να κατεβάσω στο κινητό μου την εφαρμογή του Buy The Mile, να συνδεθώ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που μου έστειλε με γραπτό μήνυμα η Anytime και αμέσως μετά να εγκαταστήσω βήμα προς βήμα την ειδική συσκευή, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

ΠΗΓΗ News.gr