Αγαπημένα wine bars με τραπεζάκια έξω

Τι καλύτερο για τις καλοκαιρινές νύχτες από ένα ποτήρι κρασί με θέα στα αστέρια; Αυτή την εποχή μερικά από τα πιο αγαπημένα μας wine bars απλώνουν τα τραπέζια τους σε όμορφες αυλές, δροσερές ταράτσες και πεζόδρομους του κέντρου και μας περιμένουν για να μας μυήσουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο στον κόσμο του κρασιού. Γράφει οΤο απόλυτα καλοκαιρινό περιβάλλον, οι ποιοτικές επιλογές από τον ελληνικό και τον διεθνή αμπελώνα και τα δημιουργικά συνοδευτικά πιάτα συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα πρόταση για χαλαρή καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη. Εσείς θα μείνετε μέσα;Στρίβοντας από τη Φιλελλήνων στο ύψος της Ρώσικης εκκλησίας, μέσα στην εντυπωσιακή στοά Ράλλη, θα συναντήσετε το By the glass. Πρόκειται για ένα wine bar μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται σε ένα χώρο-κόσμημα με ιστορία και ιδιαίτερο χρώμα. Σημείο αναφοράς για τον κόσμο του κρασιού, διαθέτει στην κάβα του περίπου 200 ετικέτες, που τιμούν τον ελληνικό αμπελώνα, ενώ στο δυναμικό του συγκαταλέγεται και το μοναδικό dispenser διαχείρισης ανοιχτών φιαλών που διασφαλίζει ότι πάντοτε θα γευτούμε το κρασί μας στις πιο ιδανικές συνθήκες. Εδώ, μάλιστα έχουμε τη δυνατότητα να παραγγείλουμε το κρασί της αρεσκείας μας στην ποσότητα που επιθυμούμε (25 ml, δοκιμή, 75 ml και 150 ml). Δεν παραλείπουμε να συνοδεύσουμε με νόστιμες μπρουσκέτες, ποικιλίες τυριών και αλλαντικών.Γεωργίου Σουρή 3 & Φιλελλήνων, Σύνταγμα, τηλ. 210 3232560, www.bytheglass.gr , fb page: By the glass Το αδερφάκι του πολυαγαπημένου Warehouse στα Εξάρχεια, έκανε την εμφάνισή του μεταξύ Συντάγματος και Πλάκας πριν από λίγους μήνες. Με concept που ακολουθεί την φιλοσοφία του ήδη επιτυχημένου στεκιού επί της Μαυρομιχάλη, το Warehouse CO2 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα αφρώδη κρασιά, άμεσα κατανοητό και από την ονομασία του, αλλά και τις premium επιλογές. Στο νέο Warehouse CO2 μπορείτε να επιλέξετε από μεγάλη ποικιλία σε αφρώδη by the glass και σε μπουκάλι από τον παγκόσμιο αμπελώνα. Ο σεφ Βασίλης Γεωγλερής έχει βάλει και στο CO2 το δημιουργικό του χέρι, με το μενού να περιλαμβάνει επιλογές από κρύα πιάτα με αναπάντεχους γευστικούς συνδυασμούς και delicatessen προϊόντα, όπως ιδιαίτερα τυριά και αλλαντικά, τα οποία κόβονται επί τόπου για κατανάλωση και πωλούνται και για το σπίτι.Υπερείδου 1, Πλάκα, τηλ. 210 3247048, fb page: Warehouse_CO2 Κατηφορίζοντας την Καραγεώργη Σερβίας, στο ήσυχο δρομάκι της Καρόρη θα συναντήσετε το Monk. Η κάβα του αριθμεί 100 και πλέον επιλεγμένες ετικέτες κρασιού από όλο τον κόσμο (Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική) για όλους τους ουρανίσκους και κάθε στυλ, προσαρμοσμένη σε όλα τα budget. Αυτό, ωστόσο, που το κάνει τόσο ιδιαίτερο και εξειδικευμένο στο χώρο του δεν είναι άλλο από το σύστημα «Coravin», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να δοκιμάσει οποιαδήποτε ετικέτα της κάβας, χωρίς να αγοράσει ολόκληρο το μπουκάλι. Τους καλοκαιρινούς μήνες, μας υποδέχεται σε ένα ατμοσφαιρικό roof garden για απολαυστικές στιγμές με την παρέα.Καρόρη 4, τηλ. 210 3211117, fb page: MONK Grapes and Spirits