Πώς θα κάνετε τον πλούσιο (ενώ δεν είστε)

Ας υποθέσουμε ότι – για τους δικούς σας λόγους – θέλετε να δώσετε την εντύπωση ότι είστε πλούσιος/α, ή πολύ πιο άνετος οικονομικά απ’ότι είστε στην πραγματικότητα. Γράφει η Ελένη Λογοθέτη Το ακριβό ντύσιμο είναι φυσικά το πρώτο βήμα – αν και ακριβό δυστυχώς δεν σημαίνει για όλους και καλόγουστο… Δεν αρκεί όμως αυτό για να πείσετε τους γύρω σας ότι ανήκετε στην high society. Πρέπει να υιοθετήσετε ορισμένες συνήθειες προκειμένου να «περνάτε» για πραγματικά πλούσιος και όχι απλά… νεόπλουτος. Καθαριότητα και διακριτικότητα - Ξεκινώντας από το απαραίτητο καθημερινό ντους, επενδύστε σε ένα ακριβό άρωμα. Το σανταλόξυλο και οι floral μυρωδιές για τις γυναίκες και το άρωμα κέδρου για τους άνδρες είναι πάντα αριστοκρατικά. - Για τις κυρίες, μακιγιάζ και μανικιούρ – πεντικιούρ πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε ουδέτερους, φυσικούς τόνους. Καλοί τρόποι σε κάθε περίπτωση Ο πλούτος έρχεται με την κομψότητα. Ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας, ηθοποιός κτλ συμπεριφέρεται πάντα με ευγένεια και ηρεμία. Δεν μιλάμε ποτέ με γεμάτο στόμα, τρώμε αργά, δεν σηκώνουμε τον τόνο της φωνής μας ακόμα και αν εκνευριστούμε και κρατάμε πάντα ίσια στάση σώματος, με ελαφρώς ψηλά το πηγούνι. Η τέλεια πόζα, τόσο όταν κάθεστε όσο και όταν στέκεστε, είναι ένδειξη πλούτου. Μάθετε τα βασικά για τις ακριβές μάρκες Ντύσιμο, ποτό, φαγητό, αυτοκίνητο, κότερο, όλα αυτά είναι καθημερινές συζητήσεις των rich and famous, οπότε – για να έχετε άποψη – θα πρέπει να μάθετε τα πάντα για τις «ετικέτες» των καλύτερων και ακριβότερων κρασιών, να αποκτήσετε γνώσεις υψηλής γαστρονομίας, να κάνετε συγκριτική μελέτη των διασημότερων μοντέλων μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών κ. α. Το πιο δύσκολο κομμάτι ως εδώ. Φυσικά, αποκτήστε ακριβά χόμπι Ξέρετε, όλα αυτά που μαθαίνουν οι πλούσιοι από το σχολείο ακόμα: Ιππασία, πόλο, ιστιοπλοΐα, γκολφ ή έστω τένις. Το πώς θα τα μάθετε χωρίς να έχετε χρήματα για να πληρώσετε τα μαθήματα, είναι άλλο ζήτημα. Διαβάστε ό,τι διαβάζουν Ξεχάστε τις αθλητικές εφημερίδες και τα γυναικεία περιοδικά. Οι πλούσιοι λαμβάνουν συχνά πολύ καλή ιδιωτική εκπαίδευση, οπότε είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για τον κόσμο γύρω σας. Βουρτσίστε τις γενικές σας γνώσεις, και αρχίστε να διαβάζετε καθημερινά τα περιοδικά και τις εφημερίδες του δικού τους επιπέδου και ενδιαφέροντος πχ Forbes, Wall Street Journal, Τhe Robb Report, The New Yorker και Economist. Απαραίτητη προϋπόθεση – ειδικά αν στοχεύετε στο διεθνές τζετ σετ – να ξέρετε πολύ καλά αγγλικά. ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ, ΕΞΑΣΚΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΑΣ! Γίνετε λίγο «δήθεν» και σνομπ Παραπονιέστε τακτικά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες . Παράδειγμα «Το εστιατόριο αυτό είναι το ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. Θέλω να πω, πόσο δύσκολο είναι να βρεις ένα πικάντικο gazpacho καρπουζιού, σωστά;» Ή : «Η μέρα ξεκίνησε άσχημα. Τα χάρτινα ποτήρια του νέου καφέ δεν ταιριάζουν με τις θήκες στην BMW μου, οπότε έπρεπε να πιω το latte μου πάρα πολύ γρήγορα». Και τέλος: Μην καυχιέστε ποτέ για τα λεφτά σας Οι πλούσιοι, πραγματικά πλούσιοι, δεν αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν για το πόσα έχουν. Για την ακρίβεια, οι πλούσιοι άνθρωποι ίσως ενδιαφέρονται λιγότερο από τους γύρω τους για τον πλούτο τους. Οπότε, αν θέλετε να δώσετε την εντύπωση ότι είστε ένας από αυτούς, μην καυχιέστε και αφήστε τους άλλους να μαντέψουν πόσα χρήματα έχετε. Συμβουλή σε περίπτωση που σας ρωτήσουν: Αν πιεστείτε, μπορείτε να πείτε κάτι… σεμνό σαν: «Δεν μου αρέσει να μιλάω γι' αυτό» ή «είμαι αρκετά άνετα». Αν τελικά τίποτα απ’όλα αυτά δεν πιάσει και δεν πετύχετε τον σκοπό σας, μην στενοχωριέστε: Μπορείτε πάντα να ξαναγίνεται ο εαυτός σας και να… επενδύσετε στα πραγματικά σας προτερήματα: το χιούμορ, την μόρφωση, την καλοσύνη, την κουλτούρα σας και τόσα άλλα χαρίσματα που τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν!

ΠΗΓΗ News.gr