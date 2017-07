«Έφυγε» η ηθοποιός Έλσα Μαρτινέλι

Η Ιταλίδα ηθοποιός Έλσα Μαρτινέλι πέθανε σήμερα στο σπίτι της στη Ρώμη σε ηλικία 82 ετών, μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα οικείους της. Η εκλιπούσα, όπως μεταδίδει το AFP και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, γεννήθηκε το 1935 στο Γκροσέτο, βορείως της Ρώμης, και ήταν το έβδομο από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας. Η λεπτή και ψηλή καλλονή ήταν μοντέλο αρχικά πριν την εντοπίσει σε μια φωτογραφία του περιοδικού Life ο Κερκ Ντάγκλας, ο οποίος την επέλεξε για την ταινία του γουέστερν "The Indian Fighter" ("Η ανταρσία άρχισε" /1955). Στη συνέχεια η Μαρτινέλι έπαιξε σε περίπου 60 ταινίες, σε ορισμένες με τους σπουδαιότερους της εποχής, από τον Όρσον Ουέλς στο "The Trial" ("Η Δίκη"/1962) έως τον Γάλλο Ροζέ Βαντίμ στην ταινία "Et mourir de plaisir" (1960). Σφράγισε τον κινηματογράφο με την κομψότητα και την ομορφιά της σε μικρές παραγωγές στην Ιταλία και στο εξωτερικό αλλά και με το ταλέντο της να υποδύεται περίπλοκα πρόσωπα σε πιο φιλόδοξες παραγωγές. Το 1957 παντρεύτηκε τον κόμη Φράνκο Μαντσινέλι με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, πριν κάνει ένα δεύτερο γάμο, το 1968, με τον φωτογράφο Willy Rizzo.

