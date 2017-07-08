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        Αγγίζει τους 37 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή

        Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά

        08/07/2017 • 19:29
        • Αγγίζει τους 37 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή
        Αγγίζει τους 37 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή
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        Αίθριος αναμένεται ο καιρός αύριο Κυριακή, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με σποραδικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΟΠΟΤΕ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 35 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΩΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

        ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΠΟΤΕ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

        ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΠΟΤΕ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 33 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΑΤΤΙΚΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 35 ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ OΠΟΤΕ ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΟΡΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.


        ΠΗΓΗ  News.gr
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        Με επιτυχία στέφθηκε το 71ο Ελληνικό Ντέρμπι ΟΠΑΠ
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