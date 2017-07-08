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Αγγίζει τους 37 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή
Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά
Αγγίζει τους 37 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΟΠΟΤΕ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 35 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΩΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΠΟΤΕ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΠΟΤΕ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 33 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 35 ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ OΠΟΤΕ ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΟΡΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΠΗΓΗ News.gr