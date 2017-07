Ποιες εταιρείες είναι τα 27 «διαμάντια» της ελληνικής οικονομίας

Συνολικά 27 καταξιωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά διακρίθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση Diamonds of the Greek Economy, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία New Times Publishing και την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων που έγινε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ. συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένους παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιρειών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς επίσης και η αντίστοιχη σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, ανέδειξε τους εξής νικητές: Uni-Pharma, ΔΕΠΑ, Σωληνουργεία Κορίνθου, Δέλτα Τρόφιμα και Μπάρμπα Στάθης, Megara Resins, Ελληνικά Καλώδια, Elpen, Χρηματιστήριο Αθηνών, Spanopoulos Group, Lamda Development, Janssen Hellas, Περιφέρεια Κρήτης, Boehringer Ingelheim, Vitex, Vianex, Power Health, ΠΕΙΦΑΣΥΝ, Γρ. Σαράντης, DEMO, Novartis Hellas, EZA, Costa Navarino, Cyan Group of Hotels, Pharmathen, LG Electronics Hellas, ΕΡΓΟΣΕ, ΔΕΗ.

