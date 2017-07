Εκατομμύρια θα κοστίσει στην Αντέλ η ακύρωση συναυλιών

Είναι μια από τις πλέον καλοπληρωμένες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το Page Six, η αμοιβή της Αντέλ για κάθε συναυλία που έδωσε στη τελευταία περιοδεία της (φέτος το χειμώνα) έφτανε το δυσθεώρητο ποσό των 625.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε διάστημα 6 μηνών, από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016, η εταιρεία που έχει συστήσει η Αντέλ (και της οποίας είναι η μοναδική μέτοχος) είχε κέρδη 14,5 εκατ. δολαρίων. Η μόλις 29 ετών τραγουδίστρια, είναι σύμφωνα με την ένωση των Μουσικών Βρετανικών Βραβείων, ανάμεσα στους πλουσιότερους μουσικούς του κόσμου. Ενδεικτικά στην ίδια λίστα βρίσκονται τα ονόματα της Μadonna, του Μπρους Σπρίνγκστιν, των U2 και τους Rolling Stones. Τώρα όμως αντί να πληρωθεί, θα πληρώσει και μάλιστα πολλά. Πρόσφατα, η Αντέλ ακύρωσε συναυλίες καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα με τις φωνητικές της χορδές. Και η ακύρωση αυτή θα της στοιχίσει εκατομμύρια. Εκτός από τα έσοδα των εισιτηρίων που χάνει, οι εμφανίσεις της επρόκειτο να βιντεοσκοπηθούν και να πωληθούν σε dvd. Για την κινηματογράφηση των συναυλιών στο Γουέμπλεϊ, είχε προσληφθεί ένα πολυπληθές τηλεοπτικό συνεργείο με 100 κάμερες που θα απαθανάτιζαν το «Adele Live 2017: The Finale». Ο Ματ Άσκεμ ο οποίος σκηνοθέτησε βίντεο για τους Muse και τους Take That, είχε επιφορτιστεί με την ευθύνη να δημιουργήσει το πιο επιτυχημένο dvd του είδους του. Οι εμφανίσεις της το Σάββατο και την Κυριακή θα ήταν τα βασικά σημεία της ταινίας. Οι υπεύθυνοι της παραγωγής ανέμεναν να κερδίσουν εκατομμύρια από τις πωλήσεις του dvd σε όλον τον κόσμο, αλλά τώρα αυτό φαντάζει μακρινό όνειρο, και η τραγουδίστρια δεν έχει διευκρινίσει αν θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα ή αν έκλεισε εντελώς την πόρτα της σε αυτό το ενδεχόμενο.

ΠΗΓΗ News.gr