Νέα εποχή για το Flisvos στο Ποντικονήσι

Όταν βρίσκεσαι στην Κέρκυρα, μια από τις στάσεις που θα σου πουν όλοι να πραγματοποιήσεις είναι στο Ποντικονήσι και στο «ταίρι» του, την Παναγία Βλαχερνών. Χιλιοτραγουδισμένο και πολυφωτογραφημένο είναι ένα από τα πιο διάσημα σημεία του νησιού των Φαιάκων. Η εισαγωγή μου για το σημείο του all day café restaurant Flisvos δεν είναι τυχαία. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη για εμένα σε ένα τόσο τουριστικό σημείο να συναντήσω, άλλη μια «τουριστική» (με την κακή έννοια) επιχείρηση.Γράφει ηΕξαίρεση σε αυτό τον κανόνα όμως, και ευχάριστη έκπληξη αποτελεί το all day Flisvos που βρίσκουμε σε διαρκή ανοδική πορεία. Προνομιακό ατού του η εκπληκτική του τοποθεσία, όμως αυτό που σε κάνει να εκτιμήσεις το συγκεκριμένο μέρος είναι πως κανείς δεν δείχνει να εφησυχάζει λόγω του location.Ο Σπύρος Κατέχης, Κερκυραίος στην καταγωγή εδώ και τρία χρόνια έχει πάρει στα σοβαρά την δημιουργία μιας value for money και ποιοτικής εστίας, ενώ φέτος στο δυναμικό προστίθεται και ο αδερφός του Δημήτρης, που λόγω της τεράστιας εμπειρίας του σε εστιατόρια της Νέας Υόρκης αλλά και της γνώσης του στο ελληνικό κρασί, δίνει μια μεγάλη ώθηση στο γαστρονομικό κομμάτι.Τι γευόμαστε στο Flisvos; Ένα μενού που τιμά την απλότητα που απαιτεί το σκηνικό και το ελληνικό τοπίο, με πρώτες ύλες που σέβονται τον επισκέπτη και ακολουθούν την εποχικότητα. Γεύσεις μοντέρνας ελληνικής κουζίνας εμπνευσμένες από την παράδοση, και μεγάλη έμφαση στα θαλασσινά και τα ολόφρεσκα ψάρια έρχονται να σας μυήσουν σε μια αυθεντικά greekstyle εμπειρία.Από τα πιάτα του μενού ξεχωρίσαμε την μπρουσκέτα με γαύρο και καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, την ακαταμάχητη αστακομακαρονάδα, τον τηγανητό γόνο (από τα ελάχιστα σημεία που θα τον βρείτε στο νησί) και τον φρέσκο σκορπιό είτε μπιάνκο, είτε μπουρδέτο. Ενημερωθείτε για το ψάρι ημέρας που έρχεται απευθείας στο πιάτο σας, από τα δίχτυα Κερκυραίων ψαράδων.Εξαιρετική προσπάθεια γίνεται φέτος στην εμπλουτισμένη λίστα κρασιού που έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Δημήτρης, και προωθεί τον ελληνικό αμπελώνα δίνοντας έμφαση σε γηγενείς ποικιλίες. Στη wine list του συναντάμε μια αξιόλογη εκπροσώπηση του ελληνικού οινικού χάρτη με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ρετσίνα Παπαγιαννάκου από την Αττική, το Βηδιανό από την Κρήτη και την σειρά κρασιών «Απλά» της Οίνωψ από τη Δράμα.Αν είστε φίλος του κρασιού, μην παραλείψετε να ενημερωθείτε και για τα επιδόρπια κρασιά με το μοσχάτο Σάμου, το Vinsanto Σαντορίνης και μία εκδοχή επιδόρπιας μαλαγουζιάς, το «Γλυκές Ευχές» από την Πιερία να συνθέτουν την λίστα. Φυσικά δεν λείπουν τα αποστάγματα (παλαιωμένα και μη) και τα λικέρ, λιμοντσέλο, τεντούρα και ρακόμελο. Επίσης, δεν λείπουν από το «πρόγραμμα» τα wine events (wine and food pairing και guest djs), με το πρώτο που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου να αποδεικνύει περίτρανα πως το κοινό του νησιού εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον.Συνδυάζοντας τη απλότητα με την αίγλη, οι στιγμές σας εδώ θα σας γυρίσουν πίσω στο χρόνο με τις γραφικές βαρκούλες και την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών να συνθέτουν μια εικόνα ελληνικού καλοκαιριού. Το μαγικό αυτού του μέρους είναι πως όλοι, ανεξαρτήτως budget, διάθεσης και προτιμήσεων, εντοπίζουν εδώ τον απλό και γνήσιο εαυτό τους απολαμβάνοντας μια γευστική εμπειρία με θέα.Καλό είναι να γνωρίζετε πως στο Flisvos μπορείτε να έρθετε από νωρίς το πρωί για το καφέ και το πρωινό σας, το ποτό σας ή για ένα μια δροσιστική στάση.Στα αξιοσημείωτα επίσης συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός πως η ομάδα του Flisvos αναλαμβάνει την οργάνωση in house private events και συγκεκριμένα μπορεί να «στήσει» για εσάς εκδηλώσεις που ενέχουν φαγητό (καθιστό ή μπουφές), cocktail και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία καλύπτει αυτό που έχετε φανταστεί.Ποντικονήσι, Κέρκυρα τηλ. 2661046191 Facebook page: https://www.facebook.com/flisvoscorfu/?hc_ref=SEARCH