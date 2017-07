Σκάνδαλο στον ΟΗΕ: Κυανόκρανοι ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση αμάχων

Κυανόκρανοι σε αποστολές σε όλο τον κόσμο έχουν γίνει στόχος καταγγελιών για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση αμάχων. Η υπηρεσία έχει επίσης κατηγορηθεί ότι αποκρύπτει καταγγελίες και δεν ενεργεί άμεσα και με διαφάνεια όταν ερευνά καταγγελίες εις βάρος στρατευμάτων της. Τουλάχιστον 55 κυανόκρανοι κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση αμάχων σε διάφορες αποστολές του ΟΗΕ από τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με νέα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή δείχνουν ότι καταγράφηκε μια νέα υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους κυανόκρανους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που βρίσκονται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, λιγότερες από 10 ημέρες αφού ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την απόσυρση των κονγκολέζικων στρατευμάτων από την αποστολή του έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις. Σύμφωνα με έρευνα του Associated Press η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, από το 2005 ως το 2017 έχουν καταγραφεί περίπου 2.000 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Τον Μάρτιο ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι για το 2016 κατέγραψε συνολικά 145 υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, αύξηση σε σχέση με τις 99 το 2015. Από την αρχή του 2017 έχουν καταγραφεί 33 υποθέσεις, οι οποίες αφορούν 39 επιζώντες, μεταξύ αυτών και έξι παιδιά. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όμως ακτιβιστές επισημαίνουν ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να το κάνει. Στις αρχές Ιουνίου η οργάνωση Code Blue Campaign, η οποία αγωνίζεται για να σταματήσει η ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι κυανόκρανοι, δημοσιοποίησε ένα εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ, το οποίο έδειχνε ότι δεν έχει αναληφθεί καμία δράση εις βάρος των κονγκολέζικων στρατευμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, παρά τις πολλές καταγγελίες για τη συμπεριφορά τους. Στο υπόμνημα που διέρρευσε και απευθυνόταν στον ΟΗΕ, ο Σενεγαλέζος υποστράτηγος Μπάλα Κεϊτά ανέφερε ότι είχε στείλει έξι επιστολές στον διοικητή του τάγματος το 2017 σχετικά με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, παράνομης διακίνησης καυσίμων και την έλλειψη πειθαρχίας από τους Κονγκολέζους κυανόκρανους. Μετά τη διαρροή ο ΟΗΕ ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου ότι αποσύρει το κονγκολέζικο τάγμα από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Βάσει των κανονισμών του ΟΗΕ, η χώρα στην οποία ανήκουν τα στρατεύματα είναι αυτή που πρέπει να ερευνήσει τυχόν καταγγελίες εις βάρος τους. Με αυτό τον τρόπο όμως, καταγγέλλει η Πόλα Ντόνοβαν συνδιευθύντρια του Code Blue Campaign, δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για δικαίωση των θυμάτων. «Οι έρευνες καθυστερούν συνεχώς, τα στοιχεία περνούν από τον έναν στον άλλο, το προσωπικό του ΟΗΕ που κατηγορείται προστατεύεται από τα δικαστήρια, και αν σε σπάνιες περιπτώσεις γίνει δίκη, αυτό συμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και χωρίς την κατάθεση μαρτύρων. Και τα θύματα παραμένουν στο σκοτάδι», τονίζει.

ΠΗΓΗ News.gr