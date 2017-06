Η ΑΒ Βασιλόπουλος βραβεύεται για τις digital πρακτικές της

GOLD βραβείο στην κατηγορία Best Mobile Campaign για το AB click2shop Mobile App

SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Display Campaign για το AB click2shop

SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Sales Campaign για το AB click2shop

BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Digital Multi-Channel Campaign για το AB click2shop

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, μετά τις πρόσφατες βραβεύσεις για την εταιρική της υπευθυνότητα, απέσπασε τέσσερα ακόμα βραβεία στα Peak Performance Marketing Awards και αναδείχθηκε «e-Tailer of the Year» στα e-Bizz & Social Media Awards. Τα Peak Performance Marketing Awards διοργανώθηκαν από την Boussias Communications και το Marketing Week με την υποστήριξη της Google και αποτελούν την πρώτη διοργάνωση αναγνώρισης καλών πρακτικών στο πεδίο του performance marketing στην Ελλάδα. Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου, η ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνεργασία με το digital performance marketing agency, i prospect απέσπασε:Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου e-Business & Social Media World, η ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκε ως «e-Tailer of the Year» από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των e-Bizz & Social Media Awards, τα οποία επιβραβεύουν τις καλύτερες εταιρείες, brands και στελέχη, στους κλάδους του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του Digital και της Διαφήμισης. Ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες της χώρας μας, η ΑΒ Βασιλόπουλος κατάφερε για μία ακόμη φορά να ξεχωρίσει, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ακολουθεί με συνέπεια τη digital στρατηγική της, αξιοποιώντας καινοτόμες πρακτικές και σύγχρονα online εργαλεία. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΑΒ Βασιλόπουλος οδηγεί τις εξελίξεις, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του ηγετικού της ρόλου στο εγχώριο λιανεμπόριο. Με άξονα τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει όλη την ΑΒητική οικογένεια, η εταιρεία αξιοποιεί έμπρακτα όλα τα κανάλια επικοινωνίας της με το κοινό, ώστε να προσφέρει κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το καλύτερο.